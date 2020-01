А тепер давайте поговоримо про наслідки. Поки дурники вдають з себе владу, а владці косять під дурників, міжнародною українською політикою займається уряд Канади. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо офіційно звинуватив Іран у терористичному акті проти українського літака наголосивши, що ракета, яка збила наш літак, була російською. "Я хочу відповідей. Цей уряд не заспокоїться поки не отримає відповідей", - наголосив глава уряду навіть не сусідньої країни. Нагадаю, що президент України у своєму відеозверненні закликав довіритися іранському слідству і не "робити хайпу на трагедії".

Крім звичайної відповідальності перед пам'яттю загиблих, у українського президента мала б бути і інша не менш вагома причина не ховати голову у пісок та домагатися міжнародного розголосу. В Міжнародному суді ООН у справі проти Російської Федерації розглядається подібний епізод щодо катастрофи цивільного авіалайнера через ураження російською ракетою. Промовчати зараз - означає підіграти Росії.

До речі. З тієї ж самої причини Україні не варто погоджуватися на невинуватість військових через випадковість ураження. В суді по MH17 українські юристи наполягають, що якщо метою ведення вогню є ураження військових цілей без здатності розрізнити цивільні вони чи ні - це є доказом умисної атаки саме по цивільним повітряним цілям. Не варто створювати прецедент, який росіяни неодмінно використають собі на захист у справі про збиття малазійського Боїнга. Ба більше, варто наполягати на відповідальності Росії в загибелі літака і в цьому випадку. Тому що в разі, якщо на російських системах ППО в Ірані працювали російські офіцери, загибель українського цивільного літака цілком можна вважати навмисною атакою росіян проти України. Зеленський зараз мав би зараз дзвонити Путіну за посередництвом інших зацікавлених країн. Замість цього він, схоже, найнявся відволікати увагу та гиркати на занадто допитливих та вимогливих українських громадян, яким не байдуже.

You can watch a great annotated video put together by @JakeGodin of Newsy here, showing the various objects and events of the brief clip: pic.twitter.com/lwRfStVoGP