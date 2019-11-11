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11 ноября • обновлено в 15:28
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Ликвидация УПЦ КП: суд принял важное решение

2.4т Читать материал на украинском

Апелляционный административный суд в Киеве отменил решения Окружного суда о запрете ликвидационной комиссии совершать действия в отношении имущества Киевской патриархии УПЦ КП.

Об этом заявил директор департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Андрей Юраш, передает "Интерфакс-Украина".

"Суд отменил все запреты относительно действий ликвидационной комиссии", - сказал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Окружной административный суд города Киева запретил совершать любые действия по ликвидации УПЦ КП до рассмотрения судебного иска к Минкульту.

  • Кроме того, суд признал противоправность приказа Минкультуры, которым отменено действие уставов УПЦ КП и Киевской патриархии.

  • В конце июля 2019 года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску УПЦ КП к Минкультуры об отмене приказа в части, где указано, что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции устава религиозной организации "Киевской патриархии Украинской православной церкви".

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Место
Украина
Тег
Православная церковь Украины
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