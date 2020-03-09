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9 марта • обновлено в 16:24
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Лидер "Нацкорпуса" в Харькове предложил освободить захваченные Россией территории

10.4т
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Глава харьковского "Нацкорпуса" Константин Немичев предложил воспользоваться экономической нестабильностью в России и вернуть оккупированные территории.

В своей публикации на Facebook Немичев перечислил экономические проблемы России - падение курса рубля, обвал цен на нефть и отрицательный рынок ценных бумаг. Все это может ослабить военный потенциал РФ.

"Если ситуация не изменится, то в России образуется дыра в экономике. И, как следствие, отсутствие возможности финансировать военные компании", - написал Немичев.

Константин Немичев

Константин Немичев

nemichev.in.ua

По его словам, Украине необходимо быть готовой незамедлительно вернуть оккупированные территории. Также он добавил, что обвал цен на нефть был одной из причин развала СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта стоимость фьючерса марки Brent впервые с 1991 года упала почти на 30%. Падение повлекло за собой и обвал рубля – до 73 руб/доллар. Причиной таких изменений на рынке стало начало нефтяной войны между Саудовской Аравией и Россией, из-за отказа последней подписывать сделку с ОПЕК+.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
нефть Национальный корпус война
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потапкин виктор
потапкин виктор
Селюки,начинайте освобождать.Диваны боевые готовы?
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Стратег enти, писец хрювне
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Вот этого бородатого отправить в первых рядах освободителей))))
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