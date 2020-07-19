Летняя жара может "убить" органы человека: ученые заявили о проблемах с погодой

В будущем летняя жара может нанести существенный вред для здоровья человека. Под угрозой рискуют оказаться в первую очередь люди, которые работают под открытым небом и помещениях, которые плохо проветриваются.

Как передает ВВС, в первую очередь это касается стран, которые развиваются. Именно там, как правило, люди работают в плохих условиях и могут испытывать высокие тепловые нагрузки на организм.

Сообщается, что это может привести к проблемам с функционированием органов, поскольку организм не может самостоятельно остыть, когда температура тела постоянно повышается.

Доктора Ребекка Лукас из Университета Бирмингема отметила, что жара может вызвать дезориентацию и потерю сознания, и даже привести к нарушению работы почек и кишечника.

Как писал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, август в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.