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Летние дожди и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

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В Украине в среду, 13 июня, ожидаются летние дожди и переменная облачность.

На юге и востоке страны солнечно и без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

На севере Украины обещают кратковременный дождь, возможны грозы, ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +20...+26 градусов.

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В центре переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+19 градусов, днем +21...+28 градусов.

В западных областях возможны кратковременные дожди, местами гроза. Температура днем до +28 градусов, а ночью +12...+19.

На востоке Украины без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+19 градусов, днем +21...+28 градусов.

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На юге также без осадков. Температура воздуха ночью составит комфортные +22 градуса, днем повысится до +33 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 13 июня, в части областей Украины объявлено штормовое предупреждение.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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