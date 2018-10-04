Ну что же, судя по всему, легализация Д.Пушилина уже началась в отдельных западных и украинских СМИ в рамках концепции господина Суркова и стоящего за ним ГРУ по "впихиванию" т.н. "ЛДНР" на условиях Москвы и федерализации нашей страны после выборов.

Первая ласточка - интервью т.н. вождя террористической организации "ДНР" польскому изданию Rzeczpospolitа с пачкой нарративов российской пропаганды. Интересно, что сподвигло уважаемое польское издание или его журналиста на это действо - жажда сенсации или более меркантильные соображения? Да, Денис Денисов - помощник Суркова, нынешний начштаба Пушилина и его пиар-менеджер на такие вещи не скупится. Пожалуй, остаётся узнать цену размещения интервью с главарем террористической организации в издании Польши, где по соседству, т.е. в нашей стране, этот террорист и его московские хозяева уже принесли и ещё принесут не мало кровавых бед.

Кстати, как сообщала ранее группа ИС, в рамках этой же концепции, 5-9 октября товарищ Денис Денисов организовывает и проводит на территории аннексированной АР Крым конференцию "Российско-украинские отношения: проблемы и перспективы" с привлечением российских и "украинских" экспертов и журналистов, а также представителей "Л/ДНР", "ПМР", Республики Беларусь.

То есть можно констатировать, что интервью террориста Пушилина в польском издании - это как прелюдия к вышеуказанному пропагандистскому мероприятию, где сей господин также будет присутствовать, под эгидой российских спецслужб, а именно - ГРУ.