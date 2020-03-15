Главная Новости
15 марта • обновлено в 12:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогер Все статьи автора

Легализация "ЛДНР" не принесет Украине мира

2.6т

Демарш 50 депутатов "Слуги Народа" против действий Ермака в Минске наглядно показал, сколько проблем и нестабильности несут попытки легализации "ЛДНР" хоть в каком-то виде. Только идиоты могут верить в то, что такая легализация принесет Украине мир. Напротив - будет разрушена даже та хрупкая стабильность, которую мы имеем теперь.

Если Владимир Зеленский не самоубийца, он остановит это вредительство. Иначе впереди его партию ждет раскол, а всю страну - тяжелейший политический кризис, хаос на улицах и неповиновение целых регионов.

Нисколько не сомневаюсь, что именно с этой целью Москва и пытается уже несколько лет впихнуть в Украину своего троянского коня. Надеюсь, у президента достаточно здравого смысла, чтобы это осознать. Пример Януковича, который однажды на ровном месте взял и сам себе выстрелил в ногу, еще достаточно свеж. Не надо так больше.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Денис Казанский Денис Казанский
Темы
Война на Донбассе Мирные переговоры в Минске Минские договоренности
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Ермак Виктор Янукович
Тег
война
Источник
Источник: Телеграм-канал Дениса Казанского
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
1
Смешно
6
Интересно
22
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
кремль москва
кремль москва
дурачок украинский: "Пример Януковича, который однажды на ровном месте взял и сам себе выстрелил в ногу, еще достаточно свеж. Не надо так больше." - не подписал ассоциацию? тогда может про успехи май-д.а.у.на, достижениях о.т.с.о.с.иации,победах реформаторов,шелковом пути, сранцевом газе,пенсионной реформе,о гидности в санжарах расскажешь , на украине ведь живешь.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Легализация ордло означает то, что часть населения региона любой страны в мире имеет право диктовать всему народу этой страны по праву... "сверхчеловеков", обоснованно у в доктрине Гитлера. Эта легализация означает, что международно признанная норма об естественном праве народа на самоопределение больше не действует. Потому, что так гопник из питерской подворотни решил.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Serov Oleg
Serov Oleg
Ильчук Андрей, что там с перевозом через днепр,убогий?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги