Демарш 50 депутатов "Слуги Народа" против действий Ермака в Минске наглядно показал, сколько проблем и нестабильности несут попытки легализации "ЛДНР" хоть в каком-то виде. Только идиоты могут верить в то, что такая легализация принесет Украине мир. Напротив - будет разрушена даже та хрупкая стабильность, которую мы имеем теперь.
Если Владимир Зеленский не самоубийца, он остановит это вредительство. Иначе впереди его партию ждет раскол, а всю страну - тяжелейший политический кризис, хаос на улицах и неповиновение целых регионов.
Нисколько не сомневаюсь, что именно с этой целью Москва и пытается уже несколько лет впихнуть в Украину своего троянского коня. Надеюсь, у президента достаточно здравого смысла, чтобы это осознать. Пример Януковича, который однажды на ровном месте взял и сам себе выстрелил в ногу, еще достаточно свеж. Не надо так больше.
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