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30 октября • обновлено в 10:01
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"Лечили мазью сутки": всплыли шокирующие детали об обваренном кипятком малыше под Житомиром

1.2т Читать материал на украинском

Родители четырехлетнего мальчика с Житомирской области, который вылил на себя банку кипятка, сутки не вызывали врачей и лечили его мазями.

На данный момент ему сделали первую пересадку кожи, состояние тяжелое, говорится в сюжете ТСН. Сидит возле него отец, мать же не нашли ни в больнице, ни дома.

"Я уснул, а жена с сыном была. Он сидел около нас и резко ушел, или холодильник толкнул, и вода вылилась", – рассказал мужчина.

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Отец ребенка

Отец ребенка

Скриншот с видео

По его словам, медиков они с женой не вызвали, поскольку были убеждены, что ожоги нетяжелые. "Думали, что лучше купить мази, что лучше станет", – говорит он.

Врач ожогового центра Житомирской областной больницы рассказал, что у пострадавшего мальчика ожоги локализуются на лице, шее, верхней половине грудной клетки а также обоих плечах.

Лишать родительских прав супругов пока не планируют, отмечают местные органы власти. На защиту родителей стали соцслужбы. Сейчас все зависит от того, как быстро поправится мальчик. Если последствия для его здоровья врачи признают тяжкими, родителям будет угрожать лишение свободы сроком до пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье мужчина облил кипятком свою девушку, пока она спала. Пострадавшая была госпитализирована с ожогами 21% тела.

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Место
Украина Житомир
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