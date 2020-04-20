Лечение больного коронавирусом в Украине стоит 10 тыс. грн в день – Минздрав

Стоимость лечения одного больного коронавирусом в украинских больницах стоит до 10 тыс. грн в сутки.

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Как сообщила в эфире "ТСН" заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак, 80% пациентов с коронавирусом не нуждаются в стационарном лечении (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"А с тех 20-30% пациентов, которых сейчас в Украине госпитализируют, они нуждаются в интенсивной терапии. Поэтому диапазон лечения зависит от этого. Примерно от 300 грн до 10 тыс. грн в день уходит на лечение одного пациента в различных больницах в Украине", – отметила она.

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По словам Микичак, стоимость лечения зависит от состояния пациента и тяжести течения заболевания, от тактики, которую выбирает тот или иной врач или клиника, и от восприятия пациентом того лечения, которое назначается.

Она подчеркнула, что финансирование стационарного лечения берут на себя государство и меценаты.

"Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию. А уже за апрель это лечение будет профинансировано соответствующим пакетом программы медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины. Несомненно, что к этому добавляются и местные бюджеты, приобщаются благотворительные фонды, меценаты, за что мы очень благодарны всем, кто сегодня борется с эпидемией, кто поддерживает наших медиков", – добавила замглавы Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 19 апреля в Украине было зафиксировано 5449 заболевших коронавирусом.

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