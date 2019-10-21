"Квартал 95" высмеял поджог дома Гонтаревой: всплыл след Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может быть причастен к скандальному номеру "Квартала 95", в котором высмеяли поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом в телеграм-канале заявила журналистка Соня Кошкина, которая вспомнила признание шоувумен Елены Кравец о том, что Зеленский вычитывает сценарии и шутки своих бывших коллег.

"Кто-то из кварталовцев говорил, что Зе до сих пор присутствует во всех их чатах, а также вычитывает все сценарии. То есть, если он это пропустил, для него это норм", - написала она.

"Ещё задолго до избрания Зе я говорила: "Квартал" - самый мощный электоральный инструмент страны. С избранием шестого главы государства этот статус "Квартала" не изменился. Напротив - упрочнился", - считает Кошкина.

Гонтарева и Зеленский, коллаж

Как писал OBOZREVATEL, накануне на скандал отреагировала и сама Гонтарева. "Это стыд! Насмехаться над людских горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе", - сказала она.

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