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"Культурный шок": сеть удивили условия в поезде "Укрзалізниці"

6.1тЧитать новость на украинском

Проводник поезда "Львов - Херсон" поразил сеть своим внимательным отношением к пассажирам.

О нем рассказал в Facebook пользователь Юрий Катыхин.

"Поезд "Львов - Херсон", 12 вагон. Такого вежливого проводника я еще в жизни не видел: каждому помогает выйти, принимает. Кстати, желает всего наилучшего. У меня культурный шок. Уважаемые львовяне, кто узнает этого дядю, скажите ему, что он лучший", - написал он.

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Пользователи тут же прокомментировали пост, отметив, что львовская команда проводников не только у его автор вызывает восторг.

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Место
Украина
Объект
Укрзалізниця
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