"Культурный шок": сеть удивили условия в поезде "Укрзалізниці"

Проводник поезда "Львов - Херсон" поразил сеть своим внимательным отношением к пассажирам.
О нем рассказал в Facebook пользователь Юрий Катыхин.
"Поезд "Львов - Херсон", 12 вагон. Такого вежливого проводника я еще в жизни не видел: каждому помогает выйти, принимает. Кстати, желает всего наилучшего. У меня культурный шок. Уважаемые львовяне, кто узнает этого дядю, скажите ему, что он лучший", - написал он.
Пользователи тут же прокомментировали пост, отметив, что львовская команда проводников не только у его автор вызывает восторг.
Как сообщал OBOZREVATEL, в поезде "Киев - Покровск" женщина разоблачила двоих аферистов, которые собирали деньги на билет якобы из-за форс-мажорной ситуации.