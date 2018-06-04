"Культурный шок": сеть удивили условия в поезде "Укрзалізниці"

Проводник поезда "Львов - Херсон" поразил сеть своим внимательным отношением к пассажирам.

О нем рассказал в Facebook пользователь Юрий Катыхин.

"Поезд "Львов - Херсон", 12 вагон. Такого вежливого проводника я еще в жизни не видел: каждому помогает выйти, принимает. Кстати, желает всего наилучшего. У меня культурный шок. Уважаемые львовяне, кто узнает этого дядю, скажите ему, что он лучший", - написал он.

Пользователи тут же прокомментировали пост, отметив, что львовская команда проводников не только у его автор вызывает восторг.

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