"Пир во время чумы": "президентский" проект "Квартала 95" вызвал недоумение украинцев

В юмористическом проекте студии "Квартал 95" "Лига смеха" разыграют Кубок Президента Украины.

Съемки нового эфира назначены на 13 декабря текущего года, сообщается на сайте "Квартал-концерт". Билеты на мероприятие оценили в 150–3800 гривен.

"Начинаем новую традицию – в конце года разыграем Кубок Президента Украины. Будет много юмора, смеха и шуток. И примечательно то, что будет происходить все это действо на главной сцене нашей страны – во Дворце "Украина", – сообщают организаторы на странице в Facebook.

Владимир Зеленский был ведущим на "Лиге смеха" 24 Канал

Отметим, пользователи сети неоднозначно отреагировали на такое название проекта.

Афиша мероприятия kiev.karabas.com

В частности, политолог Павел Нусс на своей странице в Facebook заявил: "Это даже не пробивание дна, это уже реальное зарабатывание денег на государстве, на званиях, на статусе, которое не принадлежит группировке "квартальцев".

"Кубок президента... воюющей страны, где почти ежедневно получают трагические сводки о гибели Героев", – добавил он.

"Пир во время чумы", – ответил интернет-пользователь в комментариях.

Раскупленные места в зале (обозначены серым цветом) по состоянию на 17 октября kiev.karabas.com

Скрин комментариев к посту

Скрин комментариев к посту

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее команда "Прозрачный гонщик" с Марком Куцеваловым и Игорем Ласточкиным посмеялись над президентом Владимиром Зеленским на "Лиге смеха". Выступление комиков вызвало настоящий ажиотаж и стало победным на Кубке Чемпионов.

Ранее, 13 августа, юморист Юрий Великий представил первую пародию на Зеленского. В сети бурно отреагировали на его выступление. Позже появилось видео с двумя Зеленскими на сцене.

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