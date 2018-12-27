''Кто вср*лся – Бандера'': россиянам напомнили, как ''герой''-Сталин помогал Гитлеру

Российские пропагандисты называют Степана Бандеру врагом народа, при этом забывают о том, что советский диктатор Иосиф Сталин активно помогал Адольфу Гитлеру.

Об этом напомнила в своей юмористической программе "Вечер с Яниной Соколовой" украинская ведущая (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"В Украине существует пословица: "кто вср*лся – невестка". В России существует иная поговорка: "кто вср*лся – Бандера". На росТВ в любой непонятной ситуации вспоминай Бандеру", – заявила она.

В частности, один из ведущих российский пропагандистов Евгений Попов кричал в эфире программы, что "те, кто "сотрудничал" с Гитлером, для русского человека – это враг", говоря о Степане Бандере.

"Один только Сталин чего стоил. Настоящий пример "героя" антифашистской России. Он бил, бьет и будет бить нацистскую гадину всеми известными способами. А способы были такие. В 39 году вермахт и красная армия совместно напали на Польшу, после чего провели общие парады в Бресте и на Красной площади. В октябре 1939 СССР выделит Гитлеру военно-морскую базу под мурманском для нападения на Норвегию", – уточнила Соколова.

Более того, Советский Союз выделил Германии более млн тонн зерна, тысячи тонн горючего, различные материалы и другие полезные ископаемые, "добытые узниками "гуманного", совершенно непохожего на концлагеря ГУЛАГа".

Соколова уточнила, что это все происходила, когда вся Европа воевала с нацизмом, и вовсю свирепствовал Холокост. За все этот время вывоз советского золота в Германию составил более миллиарда германских марок.

А после военных операций в Польше Германия предлагала Англии и Франции вступить в мирные переговоры. СССР включился в эту кампанию и объявил государства агрессорами.

"И в качестве особого примера сотрудничества отметим подписанный 11 ноября 1938 года документ между СС и НКВД о сотрудничестве, взаимопомощи и совместной деятельности. А какая была деятельность у СС? Всем известно. Мы полностью поддерживаем ваше решение признать Сталина подлым фашистским прихвостнем и врагом народа", – подчеркнула Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря Верховная Рада предоставила статус участника боевых действий (УБД) борцам за независимость Украины в XX веке, которыми признали воинов УПА. 22 декабря Порошенко подписал закон.