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Кто перешел в единую церковь из Московского патриархата: названо первое имя

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Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) объявил о переходе из УПЦ Московского патриархата в новосозданную Православную церковь Украины.

Соответствующее заявление он сделал во время службы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы 16 декабря, передает местный сайт "0432".

При этом отмечается, что ранее храм подчинялся УПЦ Московского патриархата.

Руководитель пресс-службы епархии протодиакон Владислав Демченко заявил, что обычные прихожане никаких изменений не почувствуют, произошла лишь смена руководства в Киеве.

Симеон

Симеон

"0432"

На вопрос, на каком языке теперь будут править в храме, отец Владислав ответил: "На том, на котором пожелают сами прихожане: или украинском, или церковнославянском".

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При этом информации о переходе других паств Винницкой области в новосозданную церковь пока нет.

В свою очередь на сайте Винницкой епархии УПЦ (МП) сообщается, что 16 декабря митрополит Винницкий и Барский Симеон совершил позднюю божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы.

После литургии архипастырь рассказал о своем участии в объединительном Соборе.

Также 17 декабря, в день памяти святой великомученицы Варвары, митрополит Винницкий и Барский Симеон вместе со священниками совершил божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, после которой обратился к верующим с проповедью и поздравил прихожан с принятием Святых Христовых Таин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Синод УПЦ МП лишил епархий двух архиереев, участвовавших в объединительном Соборе в Киеве: митрополитов Александра Драбинко и Симеона Винницкого. На заседании также заявили, что остаются "единственной канонической церковью".

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Этот и мать родную продаст
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