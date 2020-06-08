Жители оккупированных подтвердят: купюра номиналом 5 тысяч оккупантских – это те еще головные боли. 5 тыщов, если кто не в курсе – это почти 2200 грн или 73 бакса, что для среднестатистического цивильного является большей половиной месячной зарплаты, в том числе для шахтеров. Это деньжищи, одним словом.

Правда, связываться с этой купюрой не особо любят. Причина – все помнят события, когда на оккупированные массово завезли фальшивые рубли и ооочень сложно было доказать местным коллаборантам, что ты именно жертва, а злостный фальшивомонетчик. Поэтому 5000-я купюра не особо любима на базарах - можно с легкостью попасть на абибасную бумажку и получить не только денежный ущерб, но и проблемы со стороны пособников оккупантов.

Но перейдем к сути и к тому, что создали лынырийские учоныи. А создали они, под патронатом персонажей, фамилии и имена, которых я скоро озвучу, следущее: "ооо лынырийские технологии", в связи с тяжелым экономическим положение банановой ымперии из трех букв, замутили стартап по печати фальшивых денег. Прям в оккупированном рф Луганске.

Честно, я не знаю пока, какой процент за лоббирование интересов производетелей абибасных рублей заходит от этого маленького свечного заводика кураторам из рф [и заходит ли вобще], мне интересно другое : как будут отвечать перед россиянами учоныи лыныры за то, что их лынырийские рубли уже распространились в тамбове, ростове и краснодаре ? Ой, я кажется это вслух сказал. Я специально

А теперь перейдем к лицам, а точнее к тем, кто конкретно, где, каким образом и через кого занимается сбытом "продукции". Короче, давайте знакомиться.

Ниже на фото кишкин виталий михайлович, он же коллаборант, он же перзидент "ночных телок" Донбасса, он же "прокурор". Именно это главный чел по сбыту в лынырийской "корпорации"

Кто же глава так называемой "фирмы"? Это тоуварисч корнет игорь, он же коллаборант, он же император, ну то есть мынистро внутренних дел лыныры[главполицай, короче].

Далее. Где находится производство ? Правильно, там, где коллаборант корнет является богом - на зоне конечно. Абибасные рубли печатаются на территории Луганского СИЗО. Самое интересное то, что "ооо лынырийские технологии" печатают строго купюру одного номинала - 5000-ую.

Производство должен кто-то контролировать, верно ? И такой чувак на "фирме" тоже есть - это алексей череповский, так называемый начальник управления исполнения наказаний. Вот он ниже, на фото с "главным директором" "фирмы"

Далее. Как работает "фирма". Все просто и гениально : сначала на СИЗО печатаются рубли, а потом их начинают сбывать под чутким руководством кишкина. Сбыт абибасных рублей идет через цыган, через пункты обмена и обнальные пункты[те, где за процент можно вывести деньги с карточки в наличку]. Все.

Кстати, кишкин является ну вобще каким другом главмакаки лыныры по фамилии пасечник, поэтому не исключаю, что свой "пакет акций" гауляйтер лыныры также имеет в "копорации абибас и партнеры"

Эпилог. Самое народное в деятельности "ооо рубли для быдла" то, что именно обычные цивильные страдают от их деятельности, ведь им, простым гражданским и сбывают цветные бумажки + их же потом обвиняют в том, что они фальшивые рубли печатают.

Но есть и хорошие новости - "предприятие" развивается и уже осваивает "рынок" рф. А проблемы индейцев, ну то есть лынырийцев - то таке. Русский язык можно жрать, если шо.

Конец.

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