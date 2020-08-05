Кто может потерять вкус и обоняние из-за коронавируса: проведено исследование

Кто может потерять вкус и обоняние из-за коронавируса.

Новое исследование показало, что молодые люди с коронавирусом чаще теряют обоняние и вкус, чем пациенты старшего возраста.

Ирландские исследователи обследовали 46 инфицированных пациентов, которых попросили оценить изменения их запаха, известного как аносмия, и вкуса, известного как агевзия, сообщает Daily Mail.

Около половины участников испытали дисфункцию обоняния и вкуса, которая является известным симптомом инфекционного заболевания. Но в то время как пожилые люди, как правило, более уязвимы к другим эффектам COVID-19, они обнаружили, что молодые пациенты чаще страдают аносмией и агевзией.

Возможно, что потеря обоняния и вкуса у молодых пациентов может появиться вместо более серьезных симптомов, таких как кашель и лихорадка.

Отмечается, что люди должны самоизолироваться, если они теряют обоняние или вкус, потому что это официально признанный симптом болезни.

Как писал OBOZREVATEL ранее, представитель ВОЗ доктор Дэвид Набарро заявил, что мир должен "научиться жить" с коронавирусом, поскольку он не исчезнет в обозримом будущем.