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"Ах ты, пес смердящий!" Ницой назвала разницу между русским матом и ругательствами в Украине

1.6тЧитать материал на украинском

Одно из ключевых отличий украинского языка от русского состоит в отсутствии в нем матерных ругательств.

Об этом заявила в эфире программы "Острый вопрос" на ObozTV украинская детская писательница и защитница государственного языка Лариса Ницой. Также она привела пример, как должны ругаться украинцы.

"Это все Азия, мат пришел оттуда. Восток – дело тонкое. Московиты имеют азиатское происхождение, а не славянское. Потому в их языке есть матерные слова", – объяснила Ницой.

"У нас тоже есть ругательные слова в украинском языке, но это совсем другие ругательные слова, и потому они абсолютно разные с нашими условными "братьями", которые нам никакие не братья", – добавила она.

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Писательница призналась, что употребляет острые слова, но украинские: "Например, "ах ты, пес смердящий" – это украинское ругательство".

"Я не матерюсь, потому что я когда-то прочитала, что эти слова на самом деле заклинания – на бедность, на несчастье, на неудачу. Я думаю – зачем мне это надо? Я перепугалась и сказала – никогда", – заключила она.

"Ах ты, пес смердящий!" Ницой назвала разницу между русским матом и ругательствами в Украине

iamir.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее писательница Лариса Ницой предложила способ спасти Украине от полномасштабного российского вторжения.

Также Ницой призвала запретить всю российскую музыку в Украине.

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Лариса Ницой
Место
Украина
Теги
русский языкукраинский язык
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Вона чё... Вот ведь... Это что же теперь, кастрюльня материться не будет? А ещё знающие люди говорят у украинок п..зда не вдоль, а поперёк. Но это только у щирых украинок.
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Северг Олег
Северг Олег
Русский мат в новгородских берестяных грамотах 10 века зафиксирован "Брате, еби лежа" 10 век. Сама Русь. Единственное о чём это в правду свидетельствует так только о том что Русь это не Украина..
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Файбер Моня
Файбер Моня
«Меня сегодня кровно образили (оскорбили - польск.). Меня обозвали украинцем, хотя все знают что я – русин», - Иван Франко.
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