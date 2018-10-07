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''Кто Каин?'' В Кабмине заговорили о ''братском'' мире с Россией

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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука допустил вероятность примирения Украины со страной-агрессором — Российской Федерацией.

Однако он подчеркнул, что для такого развития событий необходимо обоюдное согласие обеих сторон конфликта. Кроме того, Тука добавил, что никогда не считал россиян и украинцев "братскими народами", пишет "Главред".

"Моя личная позиция: я никогда не считал россиян "братским народом". Для меня чуждо понятие "братские народы". Если мы — братья, тогда кто из нас Каин, а кто — Авель? Я думаю, риторический вопрос", — сказал Тука.

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Несмотря на это, по словам замминистра, отношения между странами могут со временем наладиться, поскольку в России далеко не все граждане поддерживают политику нынешнего лидера.

"Я надеюсь, что отношения между государствами возобладают на партнерской основе. Как быстро это произойдет? В первую очередь, это будет зависеть от РФ. Я не думаю, что у украинской части общества, которое именует себя "элитой", доминирует какое-то предвзятое отношение к русскому народу. Поэтому процесс восстановления отношений возможен", — сказал он.

Тука добавил, что возобновление отношений возможно только в случае реального желания со стороны России. В противном случае страны будут только отдаляться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ветеран войны на Донбассе, военный фотограф Олесь Кромпляс выразил уверенность в том, что в нынешних условиях мир между Украиной и Россией — лишь красивое прикрытие позорного украинского поражения.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Объект
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц
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Федоров Федор
Федоров Федор
И только самые отбитые кастрюли не понимают,что в Хельсинки произошел бурлящий слив Украины.Пришло время собирать камни и подобные Туки начинают готовить себе почву,чтоб переобуться в воздухе)))
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ефимов владимир
ефимов владимир
Зима близко, хахлы заголосили о дружбе.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Дурак
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