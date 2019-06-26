1. Сегодня последний день, когда россия по решению Морского трибунала ООН должна предоставить отчет о том, что сделано для освобождения военнопленных украинских моряков. На данный момент никакой информации о таком отчете нет. Адвокаты сообщают, что моряки продолжают находиться в заключении, и сегодня с ними проводились “следственные действия”

2. В селе Тургеневка Бахчисарайского района оккупанты повесили объявление с графиком подачи воды: с 7 до 8 и с 18 до 19. Местные прокомментировали: “Прошу обратить внимание на разбазаривание водных ресурсов в селе Тургеневка. Предлагаю отключить воду совсем. Проводить всевозможные праздники и фестивали через день и чаще. Чтоб жители не отвлекались на всякую ерунду типа полива огородов, стирки, готовки и т.д.”

3. “Все делается, чтобы ПЦУ прекратила существование”: в Симферополе выселяют храм Православной церкви Украины. 24 июня состоялся очередной “суд”. Если оккупанты таки примут решение об отжатии здания, это может привести к прекращению существования украинской церкви в оккупированном Крыму.

4. Обещания благоустроить карьер, вырытый оккупантами вместо пляжа в Немецкой балке, оказались сказками для отвода глаз. Как выяснили севастопольские пропагандоны, на самом деле карьер будет разрабатываться дальше и вырастет в три раза: “Видимо, все идет к тому, что с одной стороны у нас будут пляжи для элиты за заборами с колючей проволокой, как это уже происходит на ЮБК, а для плебса останутся только сомнительные городские пляжи и карьеры”, — подчеркнули прогнувшиеся под Кремль пропагандисты

5. В Керчи разваливается обелиск Славы на горе Митридат. Процесс разрушения начался в апреле 2018 года. В 2015 рухнула часть Митридатской лестницы. Жители Керчи связывают разрушения с вибрациями из-за работ по строительству моста, которые проходили неподалеку

6. В Крыму опять фиговый урожай абрикос. По сравнению с прошлым годом, когда ими все было завалено, к ценам на рынке опасно подойти. И это в регионе с идеальными условиями для садоводства. И кто же виноват? Конечно, русня! Почему?

7. Летняя тишина Гурзуфа: “Чему мы радуемся?? Летней тишине в Гурзуфе?? 7 месяцев тишины в Гурзуфе с октября по май Вас уже не устраивает?? Хочется летней тишины?!! Марина, вспомни твои высказывания на митингах в Гурзуфе весной 2014 года. Обещали тогда “золотые горы”. А теперь радуемся “летней тишине” в Гурзуфе??!!”

8. Гардемарины злые как собаки на родную гавань и понаехавших гаваньцев: “Согласен! Им все чего-то должны были. Украина их избаловала”, “Наслушавшись пламенных обещаний на митингах весенних, погрузились в российскую действительность! А тут не намитингуешь. Лесоповал, если что! Вот и бурчат “потомки” “великих” полководцев-флототопильцев!”, “Жизнь такая надоела всем”, “Обещанья нужно выполнять или не обещать. А так — вранье и ложь”, “(Понаехавшая) Вчера не успела войти в троллейбус, подскакивает очень пожилой мужчина-кондуктор и начинает мне выговаривать, что я не оплачиваю проезд. А у меня сумки, я с трудом достаю карточку и говорю, что если бы валидаторы у нас были расположены так, как в московских троллейбусах, то пассажирам платить вовремя было бы гораздо удобней. Что тут началось! Со всех сторон начали кричать, что тут понаехавшим С Москвы делать нечего, чтобы я валила обратно в свою МАССкву и т.д. Кондуктор гневался громче всех. Мне, конечно, обидно было и неприятно. Оправдать такую реакцию севастопольцев, наверное, нельзя, но объяснить можно”

9. Понаехи достали даже самую ватную вату, которая в ужасе от замостовых “специалистов”, которые приехали уничтожить Крым, его природу и исторический облик городов: “Это что, такие понаехавшие будут кромсать наши улицы, выселять людей с их районов за периферию города, чтобы разорвать город в клочья, уничтожить его, а потом поехать дальше искать другое место для уничтожения курортных городов? Или я чего-то не понимаю?”

10. Рано радовались: оккупанты в Севастополе ищут способ повторно закрыть ТРЦ “Муссон”

11. На плато Ай-Петри, на смотровой площадке на скале Шишко, неизвестные написали: “Свиньям в Кырыму места нет”

12. Керчь. В супермаркете, на 3-ий день после событий в Грузии. Ватный дядя говорит кассиру: “Что там Грузия — виноград не вкусный, вино уже не то”, и т.д. Не выдержал этого пиз..жа и в лоб спросил: “Вы сегодня из Грузии приехали?”. Ответ: “Не, я там не был, это по ТВ показали”. Российское ТВ — зло

13. Русня в ПАСЕ — это деньги в карманах евробюрократов, которым насрать даже на своих собственных детей, погибших в MH17, сбитом российской ракетой. И никакой политики. Просто бизнес

14. “Паспортные туры” на материковую Украину массово практикуют крымчане после российской аннексии полуострова. Говорят — “с российским загранпаспортом и крымской пропиской визу в Европу не получить”. Поэтому едут на материк за документом с трезубцем. Журналисты “Крым.Реалии” провели расследование и узнали, что на полуострове оформление украинских документов поставлено на поток. Однако получить украинский загранпаспорт могут только те, кто не запятнал себя работой на оккупантов.

P.S. Наш крымчанин вернулся с материка и рассказал, как проходил админграницу: “На КПВВ “Каланчак” был намедни некислый шмонец. Шмонец был, естественно, с мразиянской стороны в виде вопросов “а вы зачем, падлы, в Херсон ездили?”. Все вяло отбрехивались с ясно читаемым выражением лица: “А то вы не знаете”…

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