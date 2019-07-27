1. Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер “NEYMA”, который 25 ноября 2018 года блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. В СБУ отметили, что 24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом россии зашел танкер “NIKA SPIRIT”, который идентифицирован как уже известный танкер “NEYMA”. Источник ТАСС в силовых структурах Краснодарского края подтвердил, что российские следователи проводят обыски и “устанавливают причины отправки танкера в Украину”.

2. Судно “NEYMA”/“NIKA SPIRIT” задержано. Все десять моряков на борту были допрошены следователями и отпущены: “Придерживаясь украинских законов, не нарушая прав и свобод российских моряков, последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой к своим семьям. Украина является правовым государством, добросовестно соблюдает Морское международное право и решения Международного трибунала ООН по морскому праву”, — сообщили в СБУ. Перед отправкой судна в Украину экипаж поменяли.

3. Гоблин колесит по Крыму — “решает проблемы людей”. Вот только самих людей не подпускают к Гоблину и на расстояние пушечного выстрела. Севастопольские пропагандоны сообщают: “Перед выездным совещанием Совета министров Крыма в Белогорском районе к местным гражданским активистам наведалась полиция. Общественников предупредили, чтобы те не устраивали манифестаций перед высокими чиновниками. Ранее в Саках, где инвалиды в рамках выездного заседания Совмина хотели встретиться с Аксеновым, им тоже это делать запретили. Спинальников обзвонили от имени ФСБ и запретили выражать публичное недовольство разбитыми дорогами, по которым невозможно передвигаться. Так в Крыму развивается коммуникация власти с гражданским обществом”.

4. Нацисту Горному было разрешено погавкать на Константинова, который застраивает территорию обсерватории в Научном: “Вот так уничтожают то, что даже при Украине боялись трогать. Главный Единорос и спикерский Госсовета, какое ему звание еще после этого добавить?? Уничтожать уникальную обсерваторию и условия ради прибыли гЭроя? Спустим в сентябре Едро в ведро”.

5. Вата воет, что скоро все захватят. Вата не заметила, что все захватили еще 5 лет назад: “Хочу внести в Черный список Севастополя всех, кто захватил берега как в городе, так и на побережье ЮБК!!!! В Балаклаве маленький пляжик на Таврической набережной перекрыли, поставили сторожа и тот борется с местными балаклавцами!!! Мы ходили туда купаться всю свою сознательную жизнь, но не в этом году! Строят какую-то будку, захватили кусок моря и кидаются на местных. Полный беспредел!!! Скоро все захватят!!!!”. Горячие комментарии не заставили себя ждать: “Потому что Севастополь был нужен только для выгоды, а не чтобы спасти несчастных жителей от войны! Только идиот до сих пор кричит УРА!”, “От биндерофашистоф”, “Жидобендерофашист”, “Есть еще те, кто покрикивает. В основном понаехи. Но уже так — тоненько и тоскливо”, “Полностью согласен!”, “И Тавриду строят, чтобы войска с материка могли прибыть в Севас беспрепятственно на подмогу, если что! Эта трасса — стратегический объект!”, “Или тикать, если что”, “Скоро местные станут — как раньше скинхеды чурок били. Будем фигачить приезжих!”, “Пора начинать! Наконец-то узнали истинную рашу, а не по телевизору”, “Мы их (приезжих) называли раньше оккупанты”, “Всё нормально, это просто россия”, “Попали в какой-то ад крымчане”, “Крым их”, “Пока вы строчите гневные посты в интернете, где-то обносят забором очередной пляж”, “Всегда, когда видишь такие посты, от несправедливости этих гадов поубивать хочется. Вот собирали подписи по поводу Батилимана, и что? И смс на прямую линию с путиным. Да ничего не сделаешь, походу”, “Почему ничего не сделаешь? Можно референдум провести. Ах, да, забыл, в рф же референдумы запрещены”, “Просто плакать хочется. Читаешь это все. Ведь нигде копейки не вложили. Пользуются тем, что при Союзе было построено, и растаскивают, обносят, выносят. Ничего не сделать. Батилиман, такой родной, и все, его тоже нет. Что же это творится! Почему все безнаказанно??!!!”, “Скоро местных просто запретят — как запрещённую организацию”, “Сначала ссутся со слезами на глазах за рассею-матушку, от фамилии путин сознание теряют в экстазе, а через 5 лет слезки в интернетах пускают, что все плохо. И вот как такой народ не ставить раком? Сам Боженька велел. Шо”, “Когда в 15 году краем уха услышал, что балаклавцев отселять будут с прибрежных улиц — поржал. Сейчас ничему не удивлюсь”, “Обслуга нужна будет. Правда, могут переселить в бараки, подальше от набережной”, “Да, в Батилимане (на Айя) строительство продолжается полным ходом, и плевали они на визг каких-то севастопольцев!”, “И гавань-то родная, но почему-то рулят в ней не родные”, “Ни от ваших постов, ни от наших лайков ничего не изменится. Мне кажется, бескровно вернуть пляжи уже не получится”, “Главное, что не солдаты НАТО)))”, “Крым уже нам не принадлежит”, “Надо не писать, а бить”, “Где ТЕ, которые квакали тут "хватит ныть, неблагодарные, не всё сразу, посмотрите, какие скамейки вам построили, и т.д."? Ау?! Где вы? Небось, подсматриваете в щелочку в заборе на ЮБК?”, “Зато вернулись в родную гавань”, “Разводилово столетия. Как просрать всё за 2 недели”, “Вы тут лодку не раскачивайте, пожалуйста!”, “И это печально… что это больше "не наша земля"…”, “Че ноем, мы дома!”, “В 2014-ом надо было не слушать сказки про злых биндер, а головой думать”, “В Батилимане купаться можно, туда пускают только военных по пропускам теперь. Надо было мозгами думать в 14 году, а никто не думал, всё на эмоциях произошло. А теперь мне страшно, что будет с нами дальше, я уже вареная от жизни в россии за 5 лет”, “Тут полгорода вареных от такой жизни, вторая половина была умнее и свалила отсюда!!!”, “Раша-пидораша”, “Похуже хохлов пилят Крым!”, “Пора выходить на баррикады”, “Нам хоть камни с неба, зато в россии”, “Странно, что в комментах нет кремлеботов и переобутых патриотов, которые рассказывают тут, как у хохлов было плохо и ничего не делалось, а в рашке просто рай сплошной”, “(Запоребрик) Пробовали писать путину?”, “(Запоребричиха) Будто в паблик "Типичная Украина" попала”.

P.S. Еще одно сообщение из последнего пункта дайджеста вынесу в постскриптум: “Снова начали. Только осёл верил/верит, что россии Крым важен был вместе с его населением. Государство россия счастливо бы было, если бы крымчане все просто исчезли, или же просто свалили на Украину. Рабов в россии и без крымчан достаточно”.

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