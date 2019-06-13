1. По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра (КРЦ), с начала 2019 года оккупанты арестовали 35 крымских татар по обвинению в “терроризме”.
Кроме того, зафиксированы случаи преследования людей, подозреваемых в участии в запрещенной на территории россии и Крыма религиозной организации “Свидетели Иеговы”. Помимо этого, оккупанты оказывают давление на архиепископа Климента
2. Вчера при въезде в Крым оккупанты задержали крымскотатарскую активистку, дочь фигуранта ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир” Муслима Алиева — Гульсум Алиеву, которую доставили в гестапо в Армянске. Спустя некоторое время её отпустили. “Оснований для ее доставления в отдел полиции, как и для розыска, — не было. Это мелкая пакость оперативного сотрудника ФСБ Александра Компанийцева, который заведомо зная, что уголовное дело в отношении Гульсум закрыто, ставит ее в розыск”, — сказал адвокат Алексей Ладин
3. 8 июня 2019 года у политзаключенного Эдема Смаилова родился первый внук. Вчера, 11 июня, ребёнка с мамой выписали домой, но эти радостные минуты Эдем Смаилов не смог разделить со своей семьёй, не смог присутствовать на выписке своего первого внука, поздравить по-отцовски дочь
4. “Кырымлы и их государство показывают великую историческую субъектность и перемогу, вопреки всему, над сильнейшим врагом того времени — Османской империей. Разрекламированное сватовство московского князя к феодоритам в 1474 году- это ничто иное как пресмыкание перед слугой хана — доказательство низкого статуса Московии”. Крымский татарин продолжает знакомить нас с историей Крыма. Прочтите по ссылке. Секте свидетелей “исконной русскости Крыма” читать только с валерьянкой
5. На пункте пропуска “Каланчак” на админгранице между Крымом и Херсонщиной 11 июня сотрудники Нацполиции АРК и Госпогранслужбы Украины задержали разыскиваемого участника незаконного вооруженного формирования “самооборона Крыма” Степана Резуника, 29.03.1984 г.р. Вечером он был арестован. Преступник, которому грозит от 3 до 8 лет, заявил, что ехал на материк, чтобы восстановить украинский паспорт, а потом отправиться на заработки за границу. У него вся семейка сепаров. Особенно женка сильно отдубашенная скрепой по голове. Активно поддерживают российских боевиков на Донбассе. Брат Резуника был сторонником Гитлера, но умер в 2016 году
6. Элита полиции Усть-Зажопинска приехала собрать дань с ялтинцев. Сегодня собирают с уличной торговли. Заодно и скрепным туристам интересно — им предлагают поглядеть аттракцион, как 10 полицаев выбивают денежку с вырастившей 3 огурца во дворе бабушки
7. Залитые стены и потолок, который частично обрушился: последствия затопления Воронцовского дворца, которое произошло в результате очередной нанореконструкции. Свою криворукость оккупанты списали на “ветер”
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8. Здравствуйте. “Свежие” новости из “курортного” Крыма. На базах отдыха в г. Саки воняет дерьмом и ссаниной. Больше ничего не происходит. Жду шутейки про название города.
9. Гурзуф. Хотите на пляж? Плывите морем, лезьте по скалам: “Раковая опухоль распространяется! Уже доползла до бухты Чехова. Сегодня с детьми пришла на Чеховку. Меня в прямом смысле слова послали и сказали, что на пляж нельзя! Засуньте свою прописку и пропуск (в бухту) в жо…. Аргумент такой: на пляже все пьют и бросают мусор. Хотите на пляж? Плывите морем. Лезьте по скалам. Что?! И главное, все таким хамским голосом и так грубо, они прям кайфовали от своей власти. А я стояла и … Артек, Гуровские камни, Кипарисный, теперь и Чеховка. Дальше что, на очереди спасалка?”
10. Пропагандоны оккупационной администрации Севастополя проиллюстрировали новость о фестивале оркестров Росгвардии кадрами, на которых запечатлен оркестр Нацгвардии Украины. Соскучились?
11. Армянск. Русофоб-Фирташ денег на Титане не платит. Вата воет: “Сегодня праздник — День россии, а деньги опять зажали. И так постоянно: как праздник, так нет денег. Мрази, одним словом. А в четверг или пятницу процент дадут. Просто обалдеть. Руководство — 100% русофобское, им все равно на людей. А еще в депутаты лезут. Ну и где наш Профсоюз, который типа за людей? Ну и кто они после этого?”
12. Шакал крымскотатарского народа Руслан Бальбек с особым цинизмом измывается над соотечественниками, которых россия подвергает ежедневному геноциду — гибридной депортации. Коллаборант поздравил “россию-мать с днем рождения” и написал, как счастливы все народы, “населяющие ее”
13. Крым комментирует празднование оккупантами Дня россии: “Нищета, нереально высокие цены, враньё с экранов телевизора, нищие пенсии, закрыты заведения, отсутствие туризма, показуха, чиновничья власть, налоги, кругом запреты. Кучи невыполненных обещаний. Смертность возросла в 3 раза. Явно не прогресс. Судя по результатам голосования (прим — голосование в ВК-паблике показало, что россии уже не рады), мнение крымчан сильно изменилось с момента референдума. Если так и дальше пойдёт, то могут и отсоединиться”, “Не знаю, как в других отраслях, я занимаюсь проблемами людей с ВИЧ статусом. Ситуация ухудшилось намного. Пять лет перебои с реактивами для отслеживания вирусной нагрузки, клеток. Схем лечения — по пальцам, схемы меняют без медицинских показаний! На сайт заходишь — так по всей россии. Все это жизненно важные вещи. Я не горю любовью к Украине, но при голожопой Украине было всё. СМИ россии показывают, что там жопа полная. Там люди принимают современную терапию, и нет перебоев!”, “Жизнь становится всё лучше и лучше, но только не наша”, “Мое мнение о россии было другое”, “Блин, уроды путинские, празднуем развал великой страны, когда кучка продажных тварей уничтожила всё, лишив народ будущего”, “С дном россии!”, “Балет по телевизору будет?”, “Что-то и праздновать не хочется”
14. В росси день россии отметили очередными массовыми задержаниями.
15. Послы Европейского Союза 12 июня договорились еще на один год продлить запрет на инвестиции в аннексированный россией Крым. Официально на уровне министров санкции, которые “идут только на пользу”, будут продлены в течение следующих двух недель
P.S. Завершу выпуск наблюдениями жителя оккупированного Севастополя: “С улиц практически исчезли футболки с физиономией путина. Да и смеющихся Искандеров больше не видно… У ватников любовь прошла! Но все еще прет запоребриковый контингент, для которых “разрушенный Украиной Крым” кажется внеземным раем. Только на этих скрепоносцах можно увидеть путина или, например, надпись: RUSSIA. Но вот ржущих над санкциями Искандеров больше тоже нет. Отсмеялись…”.
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