1. “Человек каждый день находится в пыточных условиях”: оккупанты отказались выпустить тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, против которого сфабриковали уголовное дело о терроризме.

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров на суде в Симферополе Крым. Реалии

2. В Керченском политехническом колледже, в котором в этом учебном году произошел теракт с десятками убитых, состоялся выпускной вечер. В статье пропагандонов нет ни слова о трагедии, а оккупанты, поздравляя выпускников, заявили: “Выпускной вечер закончился, и для многих вместе с ним ушла в прошлое счастливая и беззаботная пора детства”.

3. В поселке Зуя Белогорского района на участке “трассы смерти”, которую оккупанты назвали “Тавридой”, две военные машины с ихтамнетами съехали в кювет. Жители Крыма стебутся с орков, называя их “лошариками” и “заблудившимися”.

4. В Крыму продолжаются военно-террористические учения оккупантов.

5. “В одном можно не сомневаться: своими интересами российские военные не поступятся ни на йоту. Потому что скрепы-скрепами, а приказа сделать из Крыма неприступную военную базу никто не отменял. В этой парадигме проблемы гражданских лиц всегда будут на втором плане” — Министерство нападения россии продолжает отбирать земли, дома и уничтожать и без того держащийся на волоске бизнес в Крыму. Прочтите по ссылке.

6. Юнармия Джанкоя в вечном поиске войны.

Приучают детей к оружию и в детских лагерях.

7. Севастопольские пропагандоны жалуются, что секта РПЦ отбирает у жителей города землю: “Под прикрытием богоугодного дела застройщики РПЦ отбирают у севастопольцев общественные пространства и зеленые зоны. Все как у обычных девелоперов, только апартаменты и гостиницы будут называться "притчевыми домами", а резиденции местных иерархов — "зданиями общины". Их будет много, первая стройка уже началась. Как часто говорит Овсянников, другой свободной земли для социальных объектов в городе нет. Зато для апартаментов (зачеркнуто) "притчевых домов" РПЦ есть и земля, и содействие правительства, и надежный подрядчик”.

8. Блогерша-рашистка Ирина Пучкова приехала отдыхать в Санта-Барбару под Алуштой — и поразилась числу заборов, пунктов взимания платы за вход, и размерам этой платы. “Целые поселки остались без парков. Парк "Карасан" закрыт для посещений даже за деньги. Парк санатория "Утес" и проход к мысу Плака и дворцу — 300 рублей с человека. 90% пляжей Партенита, которые хоть и санатория "Крым", но были доступны, сейчас закрыты, как и парк — 150 рублей с человека. Гурзуф — проход в парк закрыт, есть бесплатная экскурсия с 12 до 12-40. А так и за деньги не пройдешь. В Партенитской бухте бесплатно и беспроблемно ни в одном парке не погулять. Не надо мне рассказывать, что так и было. Так не было. Я более 30 лет, сколько себя помню, езжу в Крым”, — жалуется понаехавшая.

9. Ялта. На ментовской частоте вчера в 22:52 передали приказ наряду на набережной разогнать играющих под ТЦ “Фонтан” музыкантов — громко играют. Не чтобы потише, а совсем разогнать. Курорт строгого режима.

10. Мало что так бесит жителей Ялты, как эта круизная лохань а-ля рюс, болтающаяся тут вместо настоящей круизной жизни жемчужины. Может, только порт приписки корыта бесит еще больше: “Спите спокойно, жители Ялты. Корыто только что отплыло”.

11. Ватники подводят промежуточные итоги несезона: “Ребята и девчата, подскажите, пожалуйста, как у вас (в Ялте) сезон в этом году? Есть ли народ? Или тишина как в сентябре? Я из Феодосии. У нас тишина в плане сезона. Людей минимум. Торговля на сезонных точках (сувениры) отвратительная”. Ответы: “Из первых уст: продажи никакие! Люди есть, но толку мало. Кассы слабые — на 50% ниже прошлого и позапрошлого года (в это время сезона)”, “В Ялте последний хороший сезон был в 2012 году. Тогда люди ехали с деньгами. А сейчас нищета едет”, “По сравнению с предыдущим годом слабенько”, “Турция сделала скидки хорошие, народ там. Турист есть — бедный, жрущий лапшу консервированную”, “Людей много, а толку с них мало. Покупательская способность — ниже среднего. Гуляют — да, покупают — нет. Вывод очевиден — люди обнищали”, “В Судаке тоже глухо”, “А говорили, что в Судаке миллионы отдающих, пляж забитый, видосики блогеры показывают. Хотя все, походу, забыли, что такое забитые пляжи 2012”, “Народ есть, пляжи забитые. Но денег у народа нет. Кафе — и те полупустые. Про торговлю вообще молчу”, “Нет никаких сезонов. И не будет”, “Людей много, только толку на 30%”, “На подсосе практически вся Ялта”, “Людей-то много, но на море со своими бутерами ходят”, “Людей много, а толку от них мало!!!”, “Слабо. Думали, будет лучше”, “Торговля никакая”, “Клиентов вообще нет”, “Сидим, сосем, так сказать”, “В Гурзуфе тоже тихо”, “Народ бедный, сезон не фонтан, люди есть, но они пустые, г. Алупка”, “Спасибо большое за "отчёты". Я так понял, что надеяться на сезон уже не стоит”, “Людей нет, но по телевизору, как всегда, рассказывают, что в Крыму аншлаг, и год от года Крым посещает все больше и больше туристов и отдыхающих”.

12. Некоторые автомобили недобанка “РНКБ” до сих пор ездят на украинских номерах крымской серии “АК”. Как украли, так и катаются.

13. Миллиарда на нанореконструкцию парка Победы оккупантам оказалось мало — Овсянникову кремлевский чекист выделит еще 500 млн деревянных, вытянутых под крики “Крымнаш” из карманов “дорогих россиян”. Пилим россиюшку по-крупному/

14. Кому це ще цікаво, то сьогодні 1935-ий день каменепаду в Криму.

P.S. Завершу выпуск мнением нашего человека в оккупации: “Если все уедем из Крыма, то кто тогда останется здесь? Ведь кто-то же должен противостоять рузкому миру в Крыму? Кто-то же должен быть камнем на дороге у ваты? Кто-то же должен быть гирей на шее русни? Пусть я буду маленьким гвоздем на двери, который каждый день рвет им одежду, и пусть таких гвоздей будет как можно больше в Крыму, чтобы как можно быстрей пообтрепалась экономика расии. Мы должны противостоять ей как можно дольше, пока не вернемся додому. Ведь пока в Крыму живет хоть один патриот Украины, Крым будет украинским! А нас здесь ещё очень много!”.

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