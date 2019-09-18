1. “Физическое насилие началось сразу, с первой секунды”. После освобождения Владимир Балух рассказал о тюремных пытках.

2. Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за включение пункта “Ситуация на временно оккупированных территориях Украины” в повестку дня очередной сессии. Постоянное представительство Украины в ООН обнародовало результаты голосования. Согласно им, за включение вопроса об оккупированных россией территориях Донбасса и Крыма в повестку дня проголосовали 65 стран. Против выступили 17 стран, включая россию, Беларусь, Армению, Казахстан, Сербию, Кубу, Сирию, Венесуэлу, Иран, Зимбабве. Представители 53 стран воздержались

3. Пропагандоны “Крыминформ” — рупор оккупантов в Крыму — вчера написали: “Журналисты из Крыма выступили на совещании ОБСЕ в Варшаве, посвященном выражению мнений, свободе СМИ и информации, несмотря на протесты украинской стороны. Главный редактор "Крымской газеты" и "Крымского журнала" Мария Волконская рассказала собравшимся, что в Крыму в настоящее время зарегистрировано больше трехсот средств массовой информации. По ее мнению, при таком количестве журналистов цензура на полуострове невозможна — ни физически, ни технически. Шеф-редактор "Крымского информационного агентства" Ольга Леонова в свою очередь заявила, что никаких препятствий в работе журналистов на полуострове нет с 2014 года”. Я написал пропагандонам, что они “лживые кремлевские скоты”, а также напомнил о международных законах, коллаборационизме и его последствиях, оккупации нацистами Судет. На что пропагандоны ответили: “Можете дальше своей жестяной башкой в европейские законы стучаться. Только давайте сильнее, с разбега. Пятирублевку с Крымским мостом лучше разбирайте на сувениры”. Вот и весь уровень “независимых и честных” пропагандонов в Крыму, которые плюют на международные законы и организации, но почему-то именно туда бегут рассказывать о небывалом процветании Крыма.

4. На заседании бесполезной организации ОБСЕ возникла перепалка между украинской делегацией и крымской пропагандисткой, которая представилась как “Мария Волконская, Крым, россия”. Модератор заседания позволил журнашлюхе продолжить выступление, т.к., по его словам, “встреча посвящена свободе слова, а не обсуждению статуса Крыма и Севастополя”

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5. Во время обсуждения в ОБСЕ ситуации со свободой слова в оккупированном рф Крыму, глава правления ОО “КрымСОС” Тамила Ташева обратила внимание участников заседания на угрозы со стороны оккупантов в адрес правозащитников, которые приехали в Варшаву специально из Крыма, чтобы рассказать о бесчинствах оккупантов. Кроме того, правозащитную организацию “КрымСОС” рашисты назвали “экстремистской”

6. Крымская правозащитная группа (КПГ) более 5 лет занимается системным мониторингом ситуации со свободой слова на территории Крыма. Мониторинговая группа за этот период собрала достаточно доказательств того, что после вооруженной оккупации Крыма россией уже к концу 2014 года цифровое, кабельное и эфирное вещание украинских ТРК на полуострове было полностью уничтожено. Об этом в Варшаве на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ сообщила эксперт КПГ Ирина Седова

7. “Мы ещё снимем, как вы будете убегать по Крымскому мосту”: в кулуарах совещания ОБСЕ в Варшаве произошла словесная перепалка между пропагандоном телеканала “Крым 24” Александром Макарем, прогнувшимся под оккупантов, и корреспондентом телеканала ATR Олегом Борисовым, вынужденным покинуть Крым из-за репрессий.

8. Делегация Украины 17 сентября покинула зал заседаний, где в рамках совещания ОБСЕ обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против звучавших заявлений о “российском Крыме”, произнесенных коллаборантами из Крыма, которых впустила добродушная Европа

9. Сегодня оккупанты содрогнули добрую половину Крыма. Вот сообщения из симферопольской группы: “Что за взрыв только что был в городе?”, “Самолёт на сверхзвук перешёл”, “Над населёнными пунктами на сверхзвук переходить запрещается же, или нет?”, “А кто сказал, что над городом бахнуло, если пол-Крыма услышали?”, “Слышно и в Ялте, и в Алуште (Партенит), и Симферополь — слишком толсто для самолёта”, “Слышно по всему Крыму. Военный корабль далеко в море стоит, на траектории Медведя (прим — гора Аю-Даг). С него пальнули дважды. Сын со школы пришел. На уроке предупредили о выстрелах с корабля. Сводка прошла”, “Ну, слышали. Часто так бывает, пора привыкнуть”, “Когда над головой неожиданно жахнуло так, что уписаться можно, я думаю, к этому привыкнуть тяжковато”, “Вофка в войнушки играет — полуостров сейчас для этого”… Сообщения из ялтинской группы: “Что только что в городе бахнуло? Анон”, “На 10-ом слышно было нехило, стёкла тряхнуло”, “Сейчас проходят учения. Самолет преодолел звуковой барьер”, “Только русские проводят учения в туристических зонах. Очень умно”, “Телеканал Ялта отключен, готовят сообщение. Или ролик с балетом”, “В Массандре тоже хорошо было слышно”, “В Партените дважды жахнуло”, “В Мисхоре дважды тоже”, “В Гурзуфе бахнуло нехило!”, “Я тоже с закрытыми окнами что-то услышала, и сразу же ребенок из комнаты прибежал, говорит: зеркало в шкафу-купе затряслось. Само, мама, само, это не я!”, “В Ливадии окна чуть не вылетели”, “Аж стены завибрировали”, “Взрыв в море, похоже. Как будто бы бомба”, “Война”, “У нас на Изобильной чуть окна с дверями не вылетели”, “Учения, наверное. Крым — это большая военная база, уже надо было привыкнуть. Мы отправимся в рай, а все остальные просто сдохнут (прим — цитата путина)”, “Очень страшно”

10. В рамках военно-террористических учений, оккупанты давят крымчан и понаехавших на дорогах: на трассе “Таврида”, которую крымчане назвали “трассой смерти”, БТР оккупантов въехал в легковой автомобиль, который потом врезался в военный грузовик

11. Оккупанты проводят военно-террористические учения в захваченном Керченском проливе, со стороны которого доносятся взрывы

P.S. В то время как Европа пускает на свою территорию российских оккупантов и их пособников, в российских тюрьмах и на захваченных россией территориях Украины остаются сотни политузников. В то время как модератор заседания ОБСЕ дает слово лживым и лицемерным пропагандонам, пафосно прикрываясь “свободой слова”, в превращенном в военную базу Крыму полностью уничтожена свобода слова, а журналисты и блогеры вынуждены либо скрывать свои реальные имена, либо получают тюремные сроки (на Донбассе, к слову, все куда страшней). Когда-то Европа, всеми силами пытаясь не замечать очевидного, сделала все, чтобы её “миротворческие усилия” привели к началу Второй мировой войны. И уже шестой год Европа пытается “умиротворить” монстра в лице россии, который ровно 80 лет назад, 17 сентября 1939 года, в лице СССР вступил во Вторую мировую войну на стороне нацистской Германии, напав на Польшу… Один из очевидцев нападение описал так: “Советские войска вошли около четырех часов дня и сразу приступили к жестокой резне и зверским издевательствам над жертвами. Убивали не только полицейских и военных, но и так называемых "буржуев", в том числе женщин и детей”. Спустя два года Гитлер опередит Сталина и нападет на СССР. Из учебников совка волшебным образом исчезнут два года войны плечо к плечу Германии и СССР, и появится “Великая отечественная война”. Спустя еще несколько десятилетий в патриотическом угаре рашисты начнут волать “низабудим-нипрастим” и “можем повторить”, что, собственно, и повторили. Шестой год россия воюет не только против Украины, но и против Западной цивилизации, которая снова проспала войну.

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