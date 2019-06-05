1. Опубликована электронная версия книги правозащитников “Полуостров страха: Пять лет несвободы в Крыму”.
2. Сегодня ночью в оккупированном Севастополе задержали главу местного отделения организации “Свидетели Иеговы” Виктора Сташевского. Оккупанты провели обыск в 10 квартирах адептов общины. Сташевскому грозит до 10 лет за свои убеждения по статье “создание экстремистской организации”
3. “Я понимаю, что во всей той истории он не мог себя по-другому вести. Потому что человек, который такими глазами смотрит на мир, совершенно искренними, столкнувшись со всей этой несправедливой, чудовищной ситуацией, начиная от, извините за выражение, "крымской весны", и заканчивая всем остальным, не мог по-другому реагировать”, — рассказал епископ Апостольской православной церкви (АПЦ) россии, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко, который посетил политзаключенного Владимира Балуха в тюремной больнице.
4. “Недавно написал роман, отправил, и скоро должны его издать. Насколько я понял, написал рассказы, которые тоже скоро должны издаваться. Сейчас начинает работать над вторым фильмом”: адвокат Дмитрий Динзе посетил политзаключенного Олега Сенцова в российской колонии
5. Экс премьер-министр АР Крым Анатолий Могилев, который помогал оккупантам захватывать Крым и не был за это осужден, заявил о намерении участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины
6. Оккупанты шестой год подряд готовят Крым к войне: “Что-то по несколько раз в сутки, каждый день, в Керчь летают грузовые самолеты. Где это у нас есть нормальная площадка для посадки таких серьёзных самолетов, и что они возят? К чему готовимся?”. Комментарии: “Это правда, летят очень низко и в ту сторону, что ума не приложу, где они там садятся”, “В Кировском они садятся. А низко летят, потому, что из Ростова нет смысла высоко взлетать — расстояние небольшое по прямой”, “В аэропорт за ЖД”
7. Некогда курортный поселок Приморский, который находится в 14-ти км от Феодосии. Теперь здесь вату развлекают военные вертолеты прям над пляжем
8. Новости процветания от севастопольских пропагандонов: “В Крыму вслед за медициной пошло под нож образование. Главный вуз республики, о невиданном расцвете которого под российским флагом говорили политики, готовится сократить 30-40% препсостава. Студентов переведут на трехдневку, раздутый админаппарат при этом не тронут, уверены преподаватели. Ранее оптимизация в Крыму широко коснулась медицины. Видимо, здоровых и образованных жителей в Крым будут завозить извне” . Напомню, в конце мая я уже сообщал о грядущих покращеннях в ТНУ, переименованном оккупантами в КФУ, преподаватели которого говорят: “При Украине такого беспредела никогда не было и его бы попросту не допустили”
9. Вот так прошли слушания в Севастополе по поводу отжима ихтамнетами куска земли у моря: “Может быть, Министерство обороны (МО), пользуясь своим доминирующим положением, и пользуясь тем, что в россии, к сожалению, МО — это государство в государстве, оно захватывает земли и с коммерческой выгодой для себя их продает?”, — спрашивали ватники. “Я абсолютно понимаю боль, но МО не преследует таких интересов — захватывать какие-то территории”, — отвечал оккупант-ихтамнет ватникам, находясь на захваченной украинской территории
10. “А вода теперь значительно глубже… Такое произошло и со скважиной у знакомых на даче в Мраморном. Первые звоночки, однако”. Крымчане в соцсетях жалуются на перебои с поставкой воды, ее низкое качество и пересыхание подземных источников.
11. Геноцид крымчан китайцами или история о полезных санкциях: “Друзья, многие уже знают, что всеми известный AliExpress перестал сотрудничать с крымчанами. Это называется ДИСКРИМИНАЦИЯ. Заказы из Крыма не оформляются как в приложениях, так и в полной версии на сайте. Техподдержка поясняет это тем, что якобы какой-то системный сбой, но этот сбой длится уже больше месяца, и данный ответ от техподдержки является ЛОЖЬЮ. Предлагается не игнорировать данное послание и в приложении AliExpress в App Store и в Play Маркет поставить одну звезду и написать самый плохой отзыв, какой только можно. Не забываем делать репост этой записи, чтобы нас было как можно больше, и, может, тогда наши партнёры увидят и исправят ситуацию!”
12. На севастопольском паблике местная жительница пожаловалась на то, что школы из-за заборов и рамок стали напоминать зону, а ученики — заключенных. На это сообщение жители залесья разразились проклятиями и оскорблениями в адрес севастопольцев, а жители города поддержали возмущения автора поста
13. Новости бывшего города счастья: “С началом сезона, Ялта! Салюты гремят, цветные голуби гадят в центре Набережной. И впервые за много лет к сезону не выкрашены лавочки на Набережной. Не заменены дощатые покрытия бетонных лавок. А на нижней набережной люди сидят вообще на голом бетоне. Ау!!! Мэрия!!! Позор!”, “Совсем город обеднел”, “Так запущена Большая Ялта не была!”, “Да, нижняя набережная в плачевном состоянии, покрытия на лавочках нет + повсюду преследует аудио реклама, очень громко объявляют про билеты в кассе №5, экскурсии и т.д. Балаган!”, “Шаг вперед и два назад”, “Дело не в Ялте, по всей стране такое”
P.S. Еще одно атмосферное сообщение из последнего пункта дайджеста завершит сегодняшний выпуск: “4 июня тоже была на набережной. Да, клумба с цветами красиво смотрится. Ощущение, что из старых гаражей достали, что у кого нашлось, и расположили на набережной: портреты героев войны у (памятника) Ленина, ларек с едой, кое-где скамейки, мусор от деревьев и какая-то ржавчина под ногами, обшарпанная поколотая плитка, то ли скамейки, то ли экспонаты в виде книг. А над головой разносится песня из 70-х годов (я даже не поверила ушам своим) — "Запомните их имена — любовь, комсомол и весна". Что с нашим городом происходит? Хорошо, что только до стелы дошла, и то хватило впечатлений, чтобы расстроиться”…
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