1. Волонтеры международного расследовательского сообщества InformNapalm идентифицировали имена еще нескольких российских оккупантов со сторожевого корабля ЧФ россии “Сметливый”, который участвовал в аннексии Крыма. Это Константин Бушмелев, Евгений Батурин, Андрей Приходько и командир корабля (2013-2016 годы) Андрей Зайцев. В начале июля “Сметливый” зашел в закрытый район проведения украинско-американских учений “Си Бриз-2019” (фоторепортаж).

2. В четверг, 25 июля, троих фигурантов “дела Хизб ут-Тахрир” (красногвардейская группа) оккупанты поместили в психиатрическую больницу. Карательной психиатрии в духе совка подверглись Арсен Абхаиров, Рустем Эмирусеинов и Эскендер Абдулганиев. Эмирусеинову — 39 лет. Дома его ждут трое детей, мать, отец и жена. Абхаирову — 33 года. Дома его ждут двое детей, мать и жена. Абдулганиеву всего 21 год. Дома его ждут мать и две сестры. Крымские татары были задержаны 14 февраля 2019 года и обвинены в “терроризме”.

3. Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, заместитель председателя Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз, делегат Курултая крымскотатарского народа Рустем Умеров, блогер и дизайнер из Крыма Елизавета Богуцкая прошли в Верховную Раду Украины по спискам своих политических партий.

4. В Крыму появился “памятный знак”, открытие которого оккупанты приурочили к пятилетию создания т.н. “самообороны”, участники которой выступили ширмой для военной спецоперации по аннексии Крыма. На позорном знаке также прибили доску с именами крымчан-предателей, которые уничтожены за интересы путина на Донбассе. В шабаше участвовали кизяки, секта РПЦ, дети в военной форме и ихтамнеты.

5. Новости военной базы: над пляжем Песчаного летают военные вертолеты оккупантов.

Над пляжами Любимовки — истребители.

6. Понаехавший рашист задал глупый вопрос: “Кто отдыхает на данный момент в Черноморском? Не в курсе, почему истребитель постоянно летает на низкой высоте? Шум, ппц”.

7. Рускье традиции: вчера в Севастополе на репетиции оккупационного морского парада ко Дню ВМФ, на глазах у понаехавшей и местной ватной массы, заглох плавающий бронетранспортер.

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8. До оккупации у нас были права, свобода и отсутствие страха. В оккупации… Судите сами: “То, что главе Госсовета Крыма Владимиру Константинову не удавалось при Украине, наконец свершилось: в светозащитной зоне Крымской астрофизической обсерватории в поселке Научный выросла 12-этажка элитного СПА-центра. Выросла при молчаливом согласии астрономов, которые еще 10 лет назад смело ложились под бульдозеры ради сохранения национального достояния. Открытые протесты теперь незаконны: митинг, как в 2010-ом, не соберешь. А будешь возражать другими способами, например, рассылая пачки писем — уволят. Вот и наблюдают молча, как гибнет дело не только их жизни — дело вечности”, — сообщили о новых камнях с неба севастопольские пропагандоны.

9. Оккупанты устами коллаборанта Михаила Шеремета, который нынче сидит в Госдуре, призвали Зеленского “снять глупую железнодорожную блокаду российского Крыма и прочие ограничения, которые были необдуманной ошибкой киевской власти”. Для этого даже состряпали петицию на сайте Президента Украины от имени якобы бывшего жителя Севастополя, который “покинул Крым после его воссоединения с рф”. Оккупанты говорят, что снятие ЖД блокады “выгодно прежде всего самой Украине”. Видите, как у оккупантов припекает? С водой не получилось наскулить — взялись за поезда и “прочие ограничения”. Им это очень надо! Кстати, петицию, которую оккупанты назвали “сигналом украинского народа новой власти Украины”, за три дня подписали аж 209 человек.

10. Армянск, Суворово… Воды нет, в общем, совсем: “Деревня ежедневно без воды с 17 до 22 часов. Люди так же работают, как и город. Хочется прийти, помыться и т.д. И не надо забывать, в деревне каждый держит какое-то хозяйство, и ему не объяснишь, почему воды нет. Звоним диспетчеру и получаем ответ: город нуждается в воде больше, чем деревня. Люди с работы, им помыться-постираться надо, а вы и грязными походите. Интересно, а кто так решил? Значит, в городе люди живут, а в деревне быдло, так выходит? И ещё кто-то писал за цены на овощи, мол, дорого. Да потому что привозные — ведь свои поливать нечем. Вот и подымаем сельское хозяйство. ДОКЕРОВАЛИСЬ — дальше некуда”.

В комментариях жители Северного Крыма написали, как живут без воды и поливают огороды её остатками из скважин.

11. Севастопольские ватники продолжают плакать от качества оккупационной мобильной связи и вспоминают ее высокий уровень до оккупации. Иногда даже откровенничают, вспоминая уровень профессионализма украинских специалистов, сравнивая с тем, что есть сейчас.

12. В Никитском ботсаду по решению оккупационного “суда” статую богини Флоры заменили на бюст Ленина, который убрали с постамента в 2012 году, но некий рашист, который не был в Крыму 25 лет, понаехал и не обнаружил Ленина. После чего накатал жалобу в “прокуратуру”.

13. Вату распирает, что на стенде в кабинете нотариуса слово “ІНФОРМАЦІЯ” написано на украинском языке: “5 лет в россии. Нотариусы — такие нотариусы”, — написало ватное рыло. Даю сотку, что это рыло из понаехавших, хотя и среди местной ваты хватает таких упоротых, но все же.

P.S. “Приехал в горное село, в котором не был пять лет. Места красивейшие. Несколько домов скупили у крымских татар и снесли понаехавшие из россии. Строят на их месте свои дачи. Кырымлы уехали… Из моего окружения тоже многие покинули Крым, причем уезжают как некогда сторонники россии, так и непримиримые противники. Грустно. Нас замещают — и процесс этот только набирает обороты”.

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