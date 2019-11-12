"Крым вернется!" Порошенко рассказал о мощной киноленте "Домой"

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко с женой Мариной в кинотеатре "Жовтень" посмотрели художественный фильм "Домой" – полнометражный дебют кинорежиссера Наримана Алиева, главную роль в котором исполнил Ахтем Сеитаблаев. Драматическая история о войне и долгом пути домой до слез поразила зрителей в зале.

Как написал на своей странице в Facebook Порошенко, "Домой" – глубокое, болезненное и символичное кино (посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Фильм-укор. Всем тем, на чьей совести – тысячи сломанных судеб. Фильм-послание. Что рассказывает всему миру страшную правду. Фильм-притча. О путешествии к утраченному дому. Через личную историю одной семьи он раскрывает большую трагедию – крымских татар и украинцев. Фильм-ответ. Что Крым точно вернется домой, в Украину", – написал Порошенко

Петр Порошенко и Ахтем Сеитаблаев на показе фильма "Домой"

Во время общения с членами творческой группы и зрителями Порошенко отметил, что украинская премьера фильма очень символично совпала по времени с решением Международного суда ООН, который поддержал иск Украина против Российской Федерации за финансирование терроризма и дискриминацию крымских татар на оккупированном полуострове.

"Этот фильм делает для дела возвращения Крыма гораздо больше, чем десятки государственных чиновников", – убежден лидер "ЕС".

Он также выразил надежду, что фильм получит надлежащую высокую оценку Американской киноакадемии, ведь именно лента "Домой" представлена от Украины на премию Оскар как лучший иностранный фильм.

Эта киноистория уже получила признание на нескольких авторитетных кинофорумах. А международная премьера состоялась на Каннском фестивале в программе "Особый взгляд".

Петр Порошенко на показе фильма "Домой" пресс служба "ЕС"

Петр Порошенко на показе фильма "Домой" пресс служба "ЕС"

Петр Порошенко на показе фильма "Домой" пресс служба "ЕС"

Как писал OBOZREVATEL, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил Украину с победным решением Международного Суда ООН.

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