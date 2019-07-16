"Крым — Украина?" Популярный гипермаркет попал в скандал с картой: фотофакт

В одном из гипермаркетов Украины в продаже обнаружен школьный дневник с картой страны без аннексированного полуострова Крым.
Фото 15 июля выложили в Twitter. Правда, в каком городе оно было сделано, не известно.
В комментариях пользователи по слогану в помещении опознали, в какой торговой сети продается скандальный товар.
Крим - це Україна? pic.twitter.com/cp6AIWg3HK— Братіш К(ицюк) (@kytsk) 15 июля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта в компании Google для российских пользователей начали отображать на карте украденный Крым в качестве субъекта России.
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