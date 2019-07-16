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"Крым — Украина?" Популярный гипермаркет попал в скандал с картой: фотофакт

4.4т Читать материал на украинском

В одном из гипермаркетов Украины в продаже обнаружен школьный дневник с картой страны без аннексированного полуострова Крым.

Фото 15 июля выложили в Twitter. Правда, в каком городе оно было сделано, не известно.

В комментариях пользователи по слогану в помещении опознали, в какой торговой сети продается скандальный товар.

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"Крым — Украина?" Популярный гипермаркет попал в скандал с картой: фотофакт

"Крым — Украина?" Популярный гипермаркет попал в скандал с картой: фотофакт

"Крым — Украина?" Популярный гипермаркет попал в скандал с картой: фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта в компании Google для российских пользователей начали отображать на карте украденный Крым в качестве субъекта России.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Активисты, мешки на голову, РПГ в руки и вперёд на Метро! (заодно и полки почистити)
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Все на Майдан!!! Метро - в Миротворец!!! Зеленскому срочно сделать заявление!!! ... мирно идти спать...
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Южный Гарик
Южный Гарик
просто они реально смотрят на вещи....
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