"Крым — Украина?" Популярный гипермаркет попал в скандал с картой: фотофакт

В одном из гипермаркетов Украины в продаже обнаружен школьный дневник с картой страны без аннексированного полуострова Крым.

Фото 15 июля выложили в Twitter. Правда, в каком городе оно было сделано, не известно.

В комментариях пользователи по слогану в помещении опознали, в какой торговой сети продается скандальный товар.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта в компании Google для российских пользователей начали отображать на карте украденный Крым в качестве субъекта России.

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