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31 мая • обновлено в 10:52
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Мартин Брест
Мартин Брест
Военнослужащий ВСУ Все статьи автора

Крутые парни. Аж дух захватывает!

2.7т

- Брат, но шо вы там? Как Женя?

- Та знаешь...

- Шо?

- Есть и плохое, и хорошее.

Нет смысла писать предысторию про отца и сына из 131 разведбата, просто вот это в телефонном разговоре с Мастером, эти слова "есть и плохое, и хорошее" - оно как-то царапает, понимаешь? Потому что ты на полсекундочки пыташься воткнуть себя на место парня, которого по глазам хлестнуло каплями металла.

Крутые парни. Аж дух захватывает!

После месяцев операций Женя потихоньку начал видеть правым, а вот недавно ухудшилась ситуация, зрение начало падать. На следующей неделе - очередная, но внеплановая операция - из глаза срочно нужно убрать сгустки крови и какую-то капсулу с воздухом, х*р его знает, шо это такое. Это плохая новость.

А хорошая - это моральный дух нашей разведки. Потому что наши ребята, да после таких ранений, получив инвалидность и всё, что с нею связано - они вот такие ровные, что мне аж страшно. Мля, какие-то несгибаемые и неубиваемые - сила духа такая, что её, кажется, даже потрогать можно.

Женя упёртый, как бык и твёрдый, как линкор. И я, честно говоря, чутка робею перед такими людьми - а у нас таких много. Очень много.

А ещё - появилась маленькая, осторожная надежда с левым глазом. Но то тьфу-тьфу, шоб не сглазить. Не знаем, сколько денег на это понадобится, но то вже такое. Главное - надежда.

Представь, во время операции на глазу он всё видит. Все эти скальпели, зажимы, железки гремят о бортик ванночки, все эти приближающиеся и погружаемые в глаз штуки - он видит это. И терпит. И потом ещё улыбается. И хочет вернуться на войну.

Крутые парни. Аж дух захоплює.

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Автор
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Темы
Помощь раненым в АТО военным Война на Донбассе
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Мартина Бреста
Общество

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