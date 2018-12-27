Скандал с УПЦ МП: Кирилл пригрозил ''кровавыми конфликтами'' в Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что смена названия Украинской православной церкви Московского патриархата повлечет масштабные акции и кровопролитие.

"После решения украинского парламента с требованиями об изменении названия УПЦ вслед за этими изменениями должны последовать репрессии, конечно", — сказал он, передает "Интерфакс".

По его словам, совершенно очевидно, что есть ультиматум: если церковь не меняет свое название, то она будет снята с регистрации, но если церковь меняет свое название, то начинается сильнейшее давление, в первую очередь на народ, на общественность.

Патриарх Кирилл Tsargrad

"Несомненно, начнутся силовые акции по отнятию храмов", — предположил Кирилл.

При этом он отметил, что народ в Украине "сильный в вере, эмоциональный народ, и конечно, все то, что может происходить вокруг храмов, имеет риск обернуться кровавыми конфликтами".

В связи с этим предстоятель РПЦ призвал усилить молитвы о "сохранении мира на братской украинской земле".

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада 20 декабря приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Народный депутат Александр Бригинец, один из авторов законопроекта, уточнил, что на исполнение данных норм у религиозных организаций есть два месяца. Если переименование будет проигнорировано, их ждет отмена регистраций.

В УПЦ МП резко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.