Кривонос – о катастрофе Ан-26: у нас провал с современной техникой

В Украине очень обострилась проблема с обеспечением армии новой техникой. Особо сильно это ощущается в авиации ВСУ.

Такое мнение в интервью "Фактам" озвучил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. По его словам, Украине необходимо срочно решать этот вопрос, особенно учитывая трагический опыт с катастрофой Ан-26 в Чугуеве.

"С обеспечением современной техникой у нас провал, мягко говоря. Прежде всего следует обратить внимание (я об этом неоднократно говорил) на нашу авиацию. Летательная техника в большинстве своем старая, еще времен Советского Союза. А потом случаются трагедии… 43 года самолету, рухнувшему на чугуевском аэродроме. Можете себе представить? Смог бы сейчас ездить "жигуленок", выпущенный в 1977 году? Конечно, нет", – сказал Кривонос.

Кроме того, подчеркнул он, трагедия с Ан-26 стала еще и имиджевым ударом по украинской авиационной промышленности, потенциал которой не используется.

Замсекретаря СНБО отметил, что Украина нуждается в большом количестве новых самолетов и вполне способна их производить. Кривонос уверен, что завод "Антонов" может выпускать военно-транспортные самолеты не только для Вооруженных сил Украины, но и для зарубежных партнеров, которые в этом заинтересованы.

"Уж не говорю про боевые самолеты – истребители, бомбардировщики, разведчики. Надо срочно принимать решение: уважаемые, или мы модернизируем технику времен Советского Союза, есть такой путь, или начинаем работать с нашими партнерами по использованию авиационной техники стран НАТО. Нужно, чтобы наверху поняли необходимость срочного принятия решения. Причем чтобы не процесс ради процесса, а процесс ради результата", – поделился своим мнением он.

"Подчеркиваю, что авиазаводы у нас есть, но они стоят, потому что нет заказов, нет государственной программы развития авиационной промышленности. Президент четко сказал, что нужно этот процесс ускорить, но пока его команда очень медленно работает в этом направлении", – добавил замсекретаря СНБО.

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