Кривонос – о катастрофе Ан-26: у нас провал с современной техникой
В СНБО отметили, что завод "Антонов" может обеспечивать самолетами как ВСУ, так и зарубежных партнеров
Практика модернизации вооружения времен СССР изжила себя
Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, необходима масштабная господдержка отрасли
В Украине очень обострилась проблема с обеспечением армии новой техникой. Особо сильно это ощущается в авиации ВСУ.
Такое мнение в интервью "Фактам" озвучил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. По его словам, Украине необходимо срочно решать этот вопрос, особенно учитывая трагический опыт с катастрофой Ан-26 в Чугуеве.
"С обеспечением современной техникой у нас провал, мягко говоря. Прежде всего следует обратить внимание (я об этом неоднократно говорил) на нашу авиацию. Летательная техника в большинстве своем старая, еще времен Советского Союза. А потом случаются трагедии… 43 года самолету, рухнувшему на чугуевском аэродроме. Можете себе представить? Смог бы сейчас ездить "жигуленок", выпущенный в 1977 году? Конечно, нет", – сказал Кривонос.
Кроме того, подчеркнул он, трагедия с Ан-26 стала еще и имиджевым ударом по украинской авиационной промышленности, потенциал которой не используется.
Замсекретаря СНБО отметил, что Украина нуждается в большом количестве новых самолетов и вполне способна их производить. Кривонос уверен, что завод "Антонов" может выпускать военно-транспортные самолеты не только для Вооруженных сил Украины, но и для зарубежных партнеров, которые в этом заинтересованы.
"Уж не говорю про боевые самолеты – истребители, бомбардировщики, разведчики. Надо срочно принимать решение: уважаемые, или мы модернизируем технику времен Советского Союза, есть такой путь, или начинаем работать с нашими партнерами по использованию авиационной техники стран НАТО. Нужно, чтобы наверху поняли необходимость срочного принятия решения. Причем чтобы не процесс ради процесса, а процесс ради результата", – поделился своим мнением он.
"Подчеркиваю, что авиазаводы у нас есть, но они стоят, потому что нет заказов, нет государственной программы развития авиационной промышленности. Президент четко сказал, что нужно этот процесс ускорить, но пока его команда очень медленно работает в этом направлении", – добавил замсекретаря СНБО.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Разбившийся Ан-26Ш имел налет в 5985 часов из гарантированных 20 000, ремонт проходил в 1996 году, а следующий капитальный должен был произойти в 2022-м.
Двигатели самолета должны были отправить на ремонт в октябре 2020 и в июне 2021 года.
В Государственном бюро расследований подчеркнули, что информация об отказе двигателя самолета Ан-26 не соответствует действительности.
В свою очередь вице-премьер-министр Украины, глава правительственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения Ан-26 Олег Уруский заявил, что причиной трагедии мог стать человеческий фактор, наложившийся на технические неисправности.