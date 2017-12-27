Звільнення Юрія Крисіна це не якесь виключення. Це цілком систематична поведінка прокуратури, суду і Нацполіції. Крисін – один із десятків людей, які не понесли покарання за майданівські злочини. Пам’ятаєте, як "беркут" успішно тікав в Росію і їм давали можливість це робити. Суд відпускав то під домашній арешт, то під особисті зобов’язання, то на поруки. Є навіть беркутівці, які продовжують працювати, знаходячись під слідством по важким злочинам: побиття, тортури, розстріли.

Це означає, що нема ні політичної, ні організаційної волі для розслідування майданівських злочинів. Крисін чим примітний? Він організатор злочинної групи, який зізнався, що отримав 20 тис доларів за комплекс заходів, як він це називав, за організацію спортсменів і криміналітету, які діяли 18-19-го лютого. Він не якась шестьорка чи рядовий виконавець. Він організатор. Окрім того, в Крисіна є серйозні зв’язки в кабінетах влади, в середовищі колишніх і діючих співробітників Нацполіції. А в кримінальних колах Києва він відомий ще з 90-их років.

А вчора суд відпустив ще двох підопічних Крисіна під домашній арешт. Відпустив їх той самий суддя Олег Линник, який відпускав і Крисіна. І таке по майданівським судам і різним епізодам стається ледве не щотижня. За цим в потрібній мірі вже не слідкує ні суспільство, ні журналісти. Більшості стає байдуже.

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Яким чином суд відпускає таких людей – я не знаю. Можливо, застосовують адмінресурс, можливо, десь судді солідарні. Конкретно Линник перевівся до Києва із Донецької області. Не виключаю, що він може симпатизувати прихильникам Антимайдану. Важко сказати, на основі чого суддя прийняв такі рішення.

Загалом суд – одна із ланок системи. Насправді в справі Крисіна сильно винна прокуратура, яка на перших етапах розслідування все хе*ила. По майданівським злочинам є величезна "заслуга" Нацполіції, бо не несуть відповідальність причетні до злочинів особи. Фактично Аваков відкрито клопоче про те, що частина співробітників Беркуту, які знаходяться під слідством, продовжувала працювати. Мовляв, вони спокутували свою вину кров’ю в АТО. Але ж ми добре знаємо, як беркут служив в АТО.