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Кремль подловили на громких провокациях на Закарпатье

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Венгрия совместно с Кремлем через "Партию венгров Украины" продолжает манипулировать общественным мнением жителей Закарпатской области, проводя антиукраинские акции по разжиганию и подогреванию межнациональной розни и нетерпимости в регионе.

Так, ими был подготовлен и издан материал под названием "Антивенгерские акции в Украине", в котором Украину прямо обвиняют в действиях, совершенных против венгерской общины Закарпатья, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

"В "изложенных" 182 случаях "антивенгерских действий в Украине" в период с апреля 2014 по апрель 2018 гг. фактически все обвинения адресованы представителям украинской власти, которая якобы причастна к организации и координации действий "агрессивных националистов" (при том, что самими авторами в тексте часто упоминаются "неизвестные злоумышленники", которые оскверняют венгерские памятники и символы)", - написал он.

Кремль подловили на громких провокациях на Закарпатье
Кремль подловили на громких провокациях на Закарпатье
Кремль подловили на громких провокациях на Закарпатье
Кремль подловили на громких провокациях на Закарпатье

"Наиболее вопиющим примером "недружеских" жестов Киева к Будапешту, по мнению безымянных авторов этой брошюры, стал подрыв так называемыми "украинскими националистами" офиса КМКС в Ужгороде. И это при том, что уже давно является неоспоримым фактом причастность к данным событиям польских пророссийских радикалов ультраправой националистической организации "Фаланга", - пояснил Тымчук.

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Также, по его словам, в буклете указывается, что "украинская государственная политика относительно венгров стремится целенаправленно и последовательно ассимилировать и ликвидировать их общину; основные наступления на венгерские учреждения и организации осуществляются со стороны украинской прессы, которая влияет на общественное мнение через фальшивые и необоснованные теории и притязания, представляя венгерские национальные меньшинства как ярых сторонников сепаратизма".

"Таким образом, очевидно, что Кремль вместе со своими венгерскими сателлитами путем информационных вбросов и действий насильственного характера продолжает дезориентировать общество (в частности, население Закарпатской области), концентрируя внимание на имевших место в прошлом территориальных спорах соседних государств", - заключил Тымчук.

Кремль подловили на громких провокациях на Закарпатье
Кремль подловили на громких провокациях на Закарпатье

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат облсовета и руководитель Закарпатского венгерского института Илдика Орос заявила, что в Украине действуют коммунистически-фашистские силы.

Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
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Дейман Алон
Дейман Алон
Надо подать на Илдику в суд за разжигание межнациональной вражды - пусть заплатит штрафы со своего кармана, может тогда поумнеет.
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минин евген
минин евген
кацапье конченное, своей подлостью, доведёт украинце скоро, будут кацапов на улицах отлавливать и на месте казнить.
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