Кремль подловили на громких провокациях на Закарпатье

Венгрия совместно с Кремлем через "Партию венгров Украины" продолжает манипулировать общественным мнением жителей Закарпатской области, проводя антиукраинские акции по разжиганию и подогреванию межнациональной розни и нетерпимости в регионе.

Так, ими был подготовлен и издан материал под названием "Антивенгерские акции в Украине", в котором Украину прямо обвиняют в действиях, совершенных против венгерской общины Закарпатья, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

"В "изложенных" 182 случаях "антивенгерских действий в Украине" в период с апреля 2014 по апрель 2018 гг. фактически все обвинения адресованы представителям украинской власти, которая якобы причастна к организации и координации действий "агрессивных националистов" (при том, что самими авторами в тексте часто упоминаются "неизвестные злоумышленники", которые оскверняют венгерские памятники и символы)", - написал он.

"Наиболее вопиющим примером "недружеских" жестов Киева к Будапешту, по мнению безымянных авторов этой брошюры, стал подрыв так называемыми "украинскими националистами" офиса КМКС в Ужгороде. И это при том, что уже давно является неоспоримым фактом причастность к данным событиям польских пророссийских радикалов ультраправой националистической организации "Фаланга", - пояснил Тымчук.

Также, по его словам, в буклете указывается, что "украинская государственная политика относительно венгров стремится целенаправленно и последовательно ассимилировать и ликвидировать их общину; основные наступления на венгерские учреждения и организации осуществляются со стороны украинской прессы, которая влияет на общественное мнение через фальшивые и необоснованные теории и притязания, представляя венгерские национальные меньшинства как ярых сторонников сепаратизма".

"Таким образом, очевидно, что Кремль вместе со своими венгерскими сателлитами путем информационных вбросов и действий насильственного характера продолжает дезориентировать общество (в частности, население Закарпатской области), концентрируя внимание на имевших место в прошлом территориальных спорах соседних государств", - заключил Тымчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат облсовета и руководитель Закарпатского венгерского института Илдика Орос заявила, что в Украине действуют коммунистически-фашистские силы.