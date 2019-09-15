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15 сентября • обновлено в 04:56
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"Кремль не допустит!" Цимбалюк раскрыл опасность выборов на Донбассе

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Россия не допустит участия украинских политических сил в случае проведения выборов на Донбассе.

Об этом написал журналист Роман Цимбалюк в Facebook после того, как в зоне ООС за сутки получили ранения сразу 8 бойцов ВСУ.

"Самое время" проводить выборы на оккупированной части Донбасса. Я могу спрогнозировать результат "Слуги народа". Будет около нуля", - заявил он.

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"Ни одной украинской партии Кремль не допустит, потому как если будут действительно выборы, гауляйтеров изгонят на следующий день, они это знают", - отметил Цимбалюк.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в команде президента Украины уже заговорили о выборах на оккупированном Донбассе. Сам Зеленский отметил, что это возможно после вывода войск РФ из Донбасса и окончательного обмена пленными.

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Темы
Выборы на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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