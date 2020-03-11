"Козак" Гаврилюк признался, что стеснялся выступать в Раде

Бывший народный депутат от "Народного фронта" "козак" Михаил Гаврилюк признался, что не выступал в Верховной Раде, поскольку стеснялся.

Об этом он рассказал в интервью для программы "Підсумки тижня" на "5 канале" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Я думал, что могу что-то неправильно сказать. Боялся, что передо мной сидят все умные люди с высшими образованиями, а я выйду и буду им что-то рассказывать. Переживал, что они будут насмехаться. Поэтому я воздерживался от разговора с большой трибуны" – рассказал бывший нардеп.

Скриншот Михаил Гаврилюк

Также Гаврилюк признался, что работая народным депутатом зарабатывал в первые месяцы всего 4 тысячи гривен. Под конец каденции – 28 тысяч гривен. В конвертах, по его словам, ничего не получал.

Напомним, "казак" Гаврилюк ранее заявил, что работая таксистом в Киеве зарабатывает от 15 до 35 тысяч гривен в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевлянка Алла Железняк написала в Facebook, что заказав такси, увидела за рулем машины человека, очень похожего на Гаврилюка. В подтверждение своих слов женщина показала фото. Позже Гаврилюк признался, что действительно работает в Киеве таксистом.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал