Кот, собака или лиса: в сети поспорили из-за странного пушистого животного. Милые фото

Пользователей сети покорили, заодно вызвав среди них споры, милые фотографии маленького пушистика, похожего одновременно на нескольких животных.

Так, одни увидели в нем кота, другие щенка, а некоторые даже лису. При этом снимки со странным питомцем стали настолько популярны, что для него создали специальную группу в Facebook, пишет BoredPanda (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Познакомьтесь с самым сумасшедшим пушистиком, когда-либо ходившим по земле", – подписал фото юзер Reddit.

Милое пушистое животное растрогало сеть boredpanda.com

Пользователи были озадачены, так как на одних фото питомец напоминал щенка, а на других – котенка. Некоторые вовсе заявили, что мордочка у пушистика как у лисицы. Другие отмечали, что котопес похож на героя мультфильма, еще кто-то заверял, мол, это просто "животное-гибрид, ставшее результатом генной инженерии".

Милое пушистое животное растрогало сеть boredpanda.com

"Ахахах, эти эмоции просто невероятно смешные!", "Вау, он выглядит так, словно кто-то смешал собаку, лису, кошку и медведя. Срочно хочу себе такого", "Он похож на смесь корги и британской короткошерстной кошки, невероятно", "Я впервые вижу такую внешность! Что это за порода?", – писали юзеры.

Милое пушистое животное растрогало сеть boredpanda.com

По словам одного из них, этот малыш – щенок породы хмонг, которую вывели народы хмонг (еще их называют мяо), проживающие на севере Вьетнама.

Милое пушистое животное растрогало сеть boredpanda.com

При этом отмечается, что хозяин животного на эти вопросы не ответил, сохраняя загадку и оставляя пользователям возможность разыграться их фантазии.

Милое пушистое животное растрогало сеть boredpanda.com

Милое пушистое животное растрогало сеть boredpanda.com

Милое пушистое животное растрогало сеть boredpanda.com

Милое пушистое животное растрогало сеть boredpanda.com

Милое пушистое животное растрогало сеть boredpanda.com

Милое пушистое животное растрогало сеть boredpanda.com

Милое пушистое животное растрогало сеть boredpanda.com

Милое пушистое животное растрогало сеть boredpanda.com

Милое пушистое животное растрогало сеть boredpanda.com

Милое пушистое животное растрогало сеть boredpanda.com

Милое пушистое животное растрогало сеть boredpanda.com

Милое пушистое животное растрогало сеть boredpanda.com

Милое пушистое животное растрогало сеть boredpanda.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть растрогала встреча хозяина с собакой – йоркширским терьером, который считался пропавшим без вести, но вернулся домой спустя 14 лет.

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