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12 ноября • обновлено в 11:18
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Кошмар для террористов Путина: ВСУ получили сверхмощные ракеты

1.6т
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В Вооруженные силы Украины начали поступать первые серийные ракеты "Ольха" и в январе 2020 ожидаются дальнейшие поставки.

Как сообщает АрмияInform, также для нужд тяжелой артиллерии закуплены 152-мм снаряды под имеющиеся запасы пороха.

Кроме того, "Укроборонпром" в ближайшее время организует серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня "Верба", которая прошла все необходимые испытания и взята на вооружение.

Также стало известно, что ожидаемое в этом году завершения разработки 155-мм установки "Богдана" может не осуществиться: из-за несвоевременного поставки боеприпасов турецким подрядчиком, испытания пушки пока еще не произошло.

В перспективе для нужд артиллерии в Украине будут производить порох, гильзы, капсюль и взрыватель. "Укроборонпром" работает над внедрением этого производства.

Кошмар для террористов Путина: ВСУ получили сверхмощные ракеты

АрмияInform

Кошмар для террористов Путина: ВСУ получили сверхмощные ракеты

АрмияInform

Кошмар для террористов Путина: ВСУ получили сверхмощные ракеты

АрмияInform

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Кошмар для террористов Путина: ВСУ получили сверхмощные ракеты

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия активизировала переброску на оккупированную территорию Донбасса военного имущества и боеприпасов, несмотря на заявления о мирных намерениях.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"... также для нужд тяжелой артиллерии закуплены 152-мм снаряды под имеющиеся запасы пороха." Проблемы с порохом?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ще не вмерла, У них со всем проблемы, кроме глупости. Этого то "добра" у них в избытке.
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