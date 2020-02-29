Корюковская резня 1-2 марта 1943 года была одной из самых страшных трагедий Второй Мировой войны. Тогда нацистские карательные отряды перебили почти семь тысяч украинцев "в назидание советам".

Что стало причиной бойни в Корюковке и почему партизаны не спасли мирных украинцев – в материале OBOZREVATEL.

Причины корюковской трагедии

Из-за своего природного ландшафта и климата Черниговщина была очень привлекательна для советских партизан. Обильные и густые леса были идеальным местом для расположения многочисленных, хорошо засекреченных полевых лагерей и баз. Именно поэтому партизанское движение в этом регионе было отлично развито и весьма многочисленно.

В конце февраля 1943 года советские партизаны напали на гарнизон в селе Корюковка на Черниговщине. Они разгромили комендатуру и ворвались в тюрьму, из которой вытащили нескольких пойманных партизан и их родных. Но уже на следующий день, в ответ на дерзкую диверсию, в Корюковку начали стягиваться подразделения СС, полевых жандармов и 105-й венгерской легкой дивизии.

Корюковская резня

1 марта нацисты согнали селян Корюковки в самые крупные здания в центре села. Оттуда их партиями, по несколько десятков, выводили на расстрел. Некоторые корюковчане пытались спрятаться в своих домах – тогда каратели начали поджигать здания. В округе развернулась настоящая охота – жителей Корюковки искали в соседних селах и хуторах и казнили.

За два дня нацисты сожгли, расстреляли и забили насмерть почти семь тысяч украинцев. К концу дня 2 марта само село сгорело дотла. Бойня в Корюковке стала самой масштабной нацистской карательной операцией в Европе за все время Второй Мировой войны.

Почему скрывали трагедию в Корюковке

После окончания Второй Мировой войны и освобождения Украины, советская власть старательно замалчивала факты о бойне в Корюковке. Ведь этой трагедии можно было избежать – партизанское соединение Федорова, которое действовало в округе села, было в десять раз больше всей группы карательных нацистских подразделений, которые убивали корюковчан.

Более того – зная о том, что нацисты используют правило "десять смертей за одного немца", партизаны даже не старались скрывать свои действия, регулярно оставляя тела нацистов на месте убийства. Дело в том, что Иосиф Сталин был заинтересован в том, чтобы украинцы как можно скорее позабыли о зверствах советского НКВД и чудовищной трагедии Голодомора. И карательные операции Рейха прекрасно подходили на роль нового ужаса – поэтому партизаны часто провоцировали нацистов и не пытались спасать мирных жителей, предпочитая только мстить за них.

День памяти Корюковской трагедии

В Корюковке память жертв чудовищной резни чтут ежегодно 1 марта. На месте трагедии был установлен памятный знак. В 2018 году в Украине на государственном уровне проводились траурные мероприятия, связанные с прошествием 75 лет со времен Корюковской трагедии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России якобы "хотят украсть победу" и призвал прописать в Конституции недопустимость фальсификации истории о Второй мировой войне.

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