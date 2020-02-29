Главная Новости
1 марта • обновлено в 01:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Корюковская трагедия: 77 лет назад нацисты казнили 7000 мирных украинцев

70
Читать материал на украинском

Корюковская резня 1-2 марта 1943 года была одной из самых страшных трагедий Второй Мировой войны. Тогда нацистские карательные отряды перебили почти семь тысяч украинцев "в назидание советам".

Что стало причиной бойни в Корюковке и почему партизаны не спасли мирных украинцев – в материале OBOZREVATEL.

7000 жертв за два дня: в Украине чтут память жертв Корюковской резни

Причины корюковской трагедии

Из-за своего природного ландшафта и климата Черниговщина была очень привлекательна для советских партизан. Обильные и густые леса были идеальным местом для расположения многочисленных, хорошо засекреченных полевых лагерей и баз. Именно поэтому партизанское движение в этом регионе было отлично развито и весьма многочисленно.

Новости
"Бандера – пособник нацистов": глава Института нацпамяти мощно разбил миф, придуманный в СССР

В конце февраля 1943 года советские партизаны напали на гарнизон в селе Корюковка на Черниговщине. Они разгромили комендатуру и ворвались в тюрьму, из которой вытащили нескольких пойманных партизан и их родных. Но уже на следующий день, в ответ на дерзкую диверсию, в Корюковку начали стягиваться подразделения СС, полевых жандармов и 105-й венгерской легкой дивизии.

Корюковская резня

7000 жертв за два дня: в Украине чтут память жертв Корюковской резни

1 марта нацисты согнали селян Корюковки в самые крупные здания в центре села. Оттуда их партиями, по несколько десятков, выводили на расстрел. Некоторые корюковчане пытались спрятаться в своих домах – тогда каратели начали поджигать здания. В округе развернулась настоящая охота – жителей Корюковки искали в соседних селах и хуторах и казнили.

Новости
Сказки Путина о Второй мировой: ему показали красные линии

За два дня нацисты сожгли, расстреляли и забили насмерть почти семь тысяч украинцев. К концу дня 2 марта само село сгорело дотла. Бойня в Корюковке стала самой масштабной нацистской карательной операцией в Европе за все время Второй Мировой войны.

Почему скрывали трагедию в Корюковке

После окончания Второй Мировой войны и освобождения Украины, советская власть старательно замалчивала факты о бойне в Корюковке. Ведь этой трагедии можно было избежать – партизанское соединение Федорова, которое действовало в округе села, было в десять раз больше всей группы карательных нацистских подразделений, которые убивали корюковчан.

7000 жертв за два дня: в Украине чтут память жертв Корюковской резни

Более того – зная о том, что нацисты используют правило "десять смертей за одного немца", партизаны даже не старались скрывать свои действия, регулярно оставляя тела нацистов на месте убийства. Дело в том, что Иосиф Сталин был заинтересован в том, чтобы украинцы как можно скорее позабыли о зверствах советского НКВД и чудовищной трагедии Голодомора. И карательные операции Рейха прекрасно подходили на роль нового ужаса – поэтому партизаны часто провоцировали нацистов и не пытались спасать мирных жителей, предпочитая только мстить за них.

Новости
Как СССР развязал Вторую мировую войну, а Путин перевернул историю

День памяти Корюковской трагедии

В Корюковке память жертв чудовищной резни чтут ежегодно 1 марта. На месте трагедии был установлен памятный знак. В 2018 году в Украине на государственном уровне проводились траурные мероприятия, связанные с прошествием 75 лет со времен Корюковской трагедии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России якобы "хотят украсть победу" и призвал прописать в Конституции недопустимость фальсификации истории о Второй мировой войне.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Вторая мировая война" на OBOZREVATEL.

Автор
Игорь Никитин
Тема
Вторая мировая война
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги