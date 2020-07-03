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Коронавирусом в Украине заразились больше 46 тысяч человек: статистика Минздрава на 3 июля

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
13,7 т.

  • Коронавирусом в Украине уже заразились 46 763 человека

  • У 876 пациентов инфекцию диагностировали за последние сутки

  • Жертвами пандемии в стране стали 1212 человек (+27 за сутки)

  • Выздороветь удалось 20 558 пациентам (+505)

Эпидемия коронавируса в Украине

Эпидемия коронавируса в Украине .

По состоянию на пятницу, 3 июля, коронавирус в Украине официально подтвержден у 46 763 пациентов. Из них у 876 болезнь была выявлена за последние сутки.

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При этом жертвами пандемии в стране стали 1 212 (+27 за сутки) человек, а побороть недуг смогли 20 558 пациентов (+505). Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

Ситуация с коронавирусом на 3 июля

Ситуация с коронавирусом на 3 июля СНБО

Статистика заболеваемости в Украине

Статистика заболеваемости в Украине СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 2 июля в Украине было диагностировано 45 887 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболеваемости составлял 889человек.

  • Уровень смертности тогда составлял 1185человек (+12 за сутки), а число выздоровевших достигло 20 053пациентов (+505).

  • Напомним, в мире за прошедшие сутки обнаружили 208 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

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