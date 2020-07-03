Коронавирусом в Украине заразились больше 46 тысяч человек: статистика Минздрава на 3 июля
Коронавирусом в Украине уже заразились 46 763 человека
У 876 пациентов инфекцию диагностировали за последние сутки
Жертвами пандемии в стране стали 1212 человек (+27 за сутки)
Выздороветь удалось 20 558 пациентам (+505)
Эпидемия коронавируса в Украине .
По состоянию на пятницу, 3 июля, коронавирус в Украине официально подтвержден у 46 763 пациентов. Из них у 876 болезнь была выявлена за последние сутки.
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При этом жертвами пандемии в стране стали 1 212 (+27 за сутки) человек, а побороть недуг смогли 20 558 пациентов (+505). Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны.
Ситуация с коронавирусом на 3 июля СНБО
Статистика заболеваемости в Украине СНБО
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 июля в Украине было диагностировано 45 887 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболеваемости составлял 889человек.
Уровень смертности тогда составлял 1185человек (+12 за сутки), а число выздоровевших достигло 20 053пациентов (+505).
Напомним, в мире за прошедшие сутки обнаружили 208 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.