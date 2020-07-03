Коронавирусом в Украине заразились больше 46 тысяч человек: статистика Минздрава на 3 июля

По состоянию на пятницу, 3 июля, коронавирус в Украине официально подтвержден у 46 763 пациентов. Из них у 876 болезнь была выявлена за последние сутки.

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При этом жертвами пандемии в стране стали 1 212 (+27 за сутки) человек, а побороть недуг смогли 20 558 пациентов (+505). Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

Ситуация с коронавирусом на 3 июля СНБО

Статистика заболеваемости в Украине СНБО

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