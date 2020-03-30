Коронавирусом в Украине заразились 480 человек: данные Минздрава на 30 марта

Состоянием на 10:00 понедельника, 30 марта, в Украине количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 достигло 480 случаев.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая", – говорится в сообщении.
Коронавирус в Украине
Статистика по областям:
Винницкая область – 23 случая;
Волынская область – 2 случая;
Днепропетровская область – 8 случаев;
Донецкая область – 6 случаев;
Житомирская область – 5 случаев;
Закарпатская область – 1 случай;
Запорожская область – 11 случаев;
Ивано-Франковская область – 41 случай;
Кировоградская область – 4 случая;
Киев – 102 случая;
Киевская область – 49 случаев;
Львовская область – 6 случаев;
Луганская область – 2 случая;
Одесская область – 8 случаев;
Полтавская область – 1 случай;
Ровенская область – 11 случаев;
Сумская область – 9 случаев;
Тернопольская область – 60 случаев;
Харьковская область – 1 случай;
Херсонская область – 1 случай;
Хмельницкая область – 2 случая;
Черновицкая область – 75 случаев;
Черкасская область – 50 случаев;
Черниговская область – 2 случая.
В Минздраве отметили, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом в мире уже превысило 770 тысяч, при этом более чем полмиллиона из них – активные.
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