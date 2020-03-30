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30 марта • обновлено в 10:15
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Коронавирусом в Украине заразились 480 человек: данные Минздрава на 30 марта

12.9т
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Состоянием на 10:00 понедельника, 30 марта, в Украине количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 достигло 480 случаев.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая", – говорится в сообщении.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Статистика по областям:

  • Винницкая область – 23 случая;

  • Волынская область – 2 случая;

  • Днепропетровская область – 8 случаев;

  • Донецкая область – 6 случаев;

  • Житомирская область – 5 случаев;

  • Закарпатская область – 1 случай;

  • Запорожская область – 11 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 41 случай;

  • Кировоградская область – 4 случая;

  • Киев – 102 случая;

  • Киевская область – 49 случаев;

  • Львовская область – 6 случаев;

  • Луганская область – 2 случая;

  • Одесская область – 8 случаев;

  • Полтавская область – 1 случай;

  • Ровенская область – 11 случаев;

  • Сумская область – 9 случаев;

  • Тернопольская область – 60 случаев;

  • Харьковская область – 1 случай;

  • Херсонская область – 1 случай;

  • Хмельницкая область – 2 случая;

  • Черновицкая область – 75 случаев;

  • Черкасская область – 50 случаев;

  • Черниговская область – 2 случая.

В Минздраве отметили, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом в мире уже превысило 770 тысяч, при этом более чем полмиллиона из них – активные.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
все как и ожидалось, гастарбайтерские западные области стали очагами заражения...
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Мой господин
Мой господин
Это потому что ,вы ходите в коммунистических масках,срочно сжечь!!
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