Коронавирусом в Украине заразились 480 человек: данные Минздрава на 30 марта

Состоянием на 10:00 понедельника, 30 марта, в Украине количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 достигло 480 случаев.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая", – говорится в сообщении.

Коронавирус в Украине

Статистика по областям:

Винницкая область – 23 случая;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 8 случаев;

Донецкая область – 6 случаев;

Житомирская область – 5 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Запорожская область – 11 случаев;

Ивано-Франковская область – 41 случай;

Кировоградская область – 4 случая;

Киев – 102 случая;

Киевская область – 49 случаев;

Львовская область – 6 случаев;

Луганская область – 2 случая;

Одесская область – 8 случаев;

Полтавская область – 1 случай;

Ровенская область – 11 случаев;

Сумская область – 9 случаев;

Тернопольская область – 60 случаев;

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 1 случай;

Хмельницкая область – 2 случая;

Черновицкая область – 75 случаев;

Черкасская область – 50 случаев;

Черниговская область – 2 случая.

В Минздраве отметили, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом в мире уже превысило 770 тысяч, при этом более чем полмиллиона из них – активные.

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