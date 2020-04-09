Плюс 224 за сутки: статистика Минздрава по коронавирусу в Украине на 9 апреля

По состоянию на утро четверга, 9 апреля, в Украине официально подтвердились 1892 случая заражения коронавирусом.

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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. При этом 224 случая обнаружены за последние сутки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели", – сказано в сводке.

Как рассказал на брифинге и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, среди 224 новых подтвержденных случаев – 8 детей. В целом 82% больных составляют лица старше 30 лет.

По его словам, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев сообщили из Киева, Черновицкой, Львовской и Кировоградской областей. В общем наибольшее количество заражений сейчас зарегистрировано в Киеве (300 случаев), в Черновицкой области (302), Ивано-Франковской (218) и Тернопольской (169).

Коронавирус в Украине "Экономическая правда"

Что касается госпитализированных пациентов, то их количество достигло 648 человек, из них – 40 детей. На аппаратах ИВЛ сейчас находится 38 больных. На амбулаторном лечении – 941 человек.

Говоря о летальных исходах коронавируса в Украине, Кузин отметил, что среди умерших – 31 женщина и 26 мужчин. 54% жертв коронавируса в Украине – женщины, 84% – люди старше 50 лет. Почти все они имели сопутствующие тяжелые заболевания сердца, легких, сахарный диабет или новообразования.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 102 случая;

Волынская область – 38 случаев;

Днепропетровская область – 41 случай;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 31 случай;

Закарпатская область – 51 случай;

Запорожская область – 47 случаев;

Ивано-Франковская область – 218 случаев;

Кировоградская область – 78 случаев;

г. Киев – 300 случаев;

Киевская область – 130 случаев;

Львовская область – 61 случай;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 43 случая;

Полтавская область – 19 случаев;

Ривненская область – 64 случая;

Сумская область – 56 случаев;

Тернопольская область – 169 случаев;

Харьковская область – 5 случаев;

Херсонская область – 18 случаев;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черновицкая область – 302 случая;

Черкасская область – 80 случаев;

Черниговская область – 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на 9 апреля в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как собщал OBOZREVATEL:

8 апреля в Украине было зафиксировано 1668 случаев, из которых 52 летальных и 35 пациентов выздоровели.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин в стране не будут смягчать в период пасхальных праздников. Это грозит скоплением больших групп людей и усугублением вспышки коронавируса в Украине.

А премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что карантин в Украине, скорее всего, продлят после 24 апреля до начала мая.

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