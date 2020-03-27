Коронавирус в Украине может убить около 2 млн, карантин не остановит пандемию. Эксклюзивное интервью с бывшим санврачом

С наступлением тепла и увеличением светового дня динамика коронавируса в Украине резко пойдет на спад, общенациональный карантин отменят. Лето будет этапом передышки, однако осенью вирус может вернуться с еще большей силой – сказал в интервью OBOZREVATEL бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

– Министр здравоохранения Илья Емец признал, что количество больных и жертв от коронавируса в Украине будет увеличиваться. К каким цифрам готовиться? Когда достигнем пика?

– Перед тем как делать прогнозы, следует понимать, как происходит клинический процесс. Циркуляция возбудителя между вирусом и живым существом прекращается, когда побеждает возбудитель, полностью уничтожая живое существо. Или же побеждает существо, если имеет защиту от возбудителя. Такой защитой является наш иммунитет. Он формируется двумя путями.

Первый – естественным путем, когда человек заболевает, выздоравливает и у него появляется иммунитет, то есть антитела к этому возбудителю. В будущем он или не болеет этой болезнью или болеет, но в легкой форме.

Другой вариант, это когда иммунитет приобретается искусственным путем, так называемая вакцинация.

В случае с коронавирусом сегодня нет ни специфической терапии, ни профилактики. Поэтому должны говорить только об одном пути защиты человеческой популяции – это естественный иммунитет.

Для того, чтобы он сформировался, большинство населения должно переболеть и получить защиту от возбудителя. Тогда он прекращает циркуляцию и больше не поражает новых существ. Эпидемиологическая наука говорит, что коллективный иммунитет формируется тогда, когда его получают 30-70% людей. Тогда в обществе формируется иммунная прослойка, которая позволяет прекратить циркуляцию любого возбудителя в том числе и коронавируса.

Святослав Протас РБК

Если мы говорим о пиковой цифре в Украине, это может быть 70% населения. В абсолютных числах – это более 20 млн человек.

– Учитывая агрессивность вируса – это большие цифры.

– Любой вирус так себя ведет. Когда речь идет о респираторной группе, а это возбудители, которые распространяются воздушно-капельным путем и распространяется очень быстро среди людей. Они передаются при общении и тесном контакте. Уникальность коронавируса в том, что он может распространяться через фекально-оральный путь. Плюс в окружающей среде он может жить до 7 дней на поверхностях. Китайцы также подтверждали внутриутробную передачу – вирус передавался от больной матери к младенцу.

Возбудитель достаточно агрессивный и непредсказуемый. Еще одна особенность, которая формирует его пандемический потенциал и отличает от своих "собратьев", это возможность бессимптомного носительства. Это когда человек полностью здоров, у него нет никаких симптомов болезни, но есть возбудитель, который он выделяет в окружающую среду и подвергает опасности других людей. В этом случае подтвержден фекально-оральный механизм передачи. Радует, что это не такое стремительное распространение, как воздушно-капельное.

Еще коронавирус способен к мутациям. Если в начале говорили о том, что дети вообще не болеют, то уже есть случаи, когда они болеют в легкой форме. В Италии даже был смертельный случай с подростком. Если раньше в зоне риска были люди 80+, то теперь видим, что умирают молодые ребята 20-30 лет. Сейчас в Александрийской больнице в критическом состоянии находится молодой парень с тяжелым течением пневмонии.

– Это тот студент, который заразился от умершей женщины в Радомышле?

– Деталей не знаю, знаю только, что у него ситуация неприятная, врачи борются за его жизнь.

В условиях отсутствия специфического лечения и профилактики, единственным средством является наша дисциплина. Чем больше будем дисциплинированы, тем больше шансов минимизировать наши риски.

Но трагические последствия будут. Если говорить о пике смертей в Украине, следует опираться на опыт других стран. Летальность в Китае составляла менее 2%, а вот в Италии она перешла порог в 10%. Этот показатель напрямую зависит от способности и готовности медицинских систем предоставлять быструю и высококачественную медпомощь и выявлять контактных лиц.

В Китае один эпидемиолог работал на полторы тысячи населения, у нас один на 150 тыс. населения. В сто раз меньше. По такой логике Украина должна понести в 100 раз более тяжелые последствия, чем были в Китае. Если должно переболеть более 20 млн украинцев, то умерших может быть 2 млн человек.

Я говорю это не для того, чтобы посеять панику среди людей, а для того, чтобы мы реально понимали риски и понимали нашу ответственность, соблюдая карантин и правил гигиены.

– Есть мнение, что карантин не лечит и не останавливает эпидемию.

– Да, никакие карантинные меры, даже самые серьезные, не способны остановить эпидемию. Но они существенно уменьшают эпидемиологическую интенсивность. Это нам очень нужно, иначе наши больницы просто задохнутся под количества больных. Пик заболеваемости следует растянуть на определенное время.

Карантин в Украине

Увеличение светового дня должно положительно повлиять на ход эпидемии. Циркуляция возбудителя под действием ультрафиолета существенно нейтрализуется. Это даст нам возможность немного передохнуть и более эффективно подготовиться ко второй волне.

– Осенью?

– Если вирус не реализует свой потенциал и 70% человечества не заболеет и не будет коллективного иммунитета, он не остановится. Вирус может несколько приостановиться на лето, но потом он снова вернется. Поэтому мы должны мобилизовать весь наш потенциал и ресурсы, чтобы подготовиться ко второй волне осенью.

– В странах Запада каждые сутки регистрируют по несколько тысяч больных и сотни смертей. В Украине такое возможно?

– Количество больных в Украине в десятки и сотни раз больше, чем об этом говорит официальная статистика. Удвоение или утроение случаев связано не со скоростью распространения вируса, а с увеличением возможностей для тестирования и быстрой "реанимацией" лабораторий. Сегодня почти в каждом регионе осуществляется диагностика. Тесты есть, все образцы поставлены на исследования и в течение дня начали фиксировать скачки количества заболевания.

Вирус в Украине распространяется в геометрической прогрессии. Он очень заразен. Из десяти контактных заболеть могут семь человек. Выше заразность только у кори и легочной формы чумы – заболевают все 10 контактных лиц. В обычной жизни один человек контактирует с 5-30 людьми, считайте, сколько может заболеть коронавирусом.

Введенный карантин минимизировал процесс его распространения. Поэтому количество зараженных будет увеличиваться только за счет уже обнаруженных. Будет расти количество летальных случаев, поэтому должна быть готова и медицинская система, а также крематории. Без паники, конечно, но люди должны быть готовы и к таким вещам.

– Возможны такие же массовые смерти, как например, в Италии или Испании?

– К сожалению, да. Надо понимать, какова наша медицинская система. Но у нас есть большое преимущество – наши медики, так же, как и китайские, очень сильные волевые люди. Они готовы работать по 24 часа в сутки и спасать жизни людей.

Коронавирус в Италии

– 24 апреля – не сильно оптимистическая дата окончания карантина?

– Оптимистическая. Думаю, пик заболеваемости будет через 2-3 недели, но он очень быстро пойдет на убыль. Начнет срабатывать иммунитет, циркуляция вируса резко снизится. Как быстро он рос – так же быстро начнет спадать. Плюс солнце, тепло, удлиненный световой день, карантинные меры сработали. Пролонгации карантина не ожидаю. Меня больше пугает осень, когда возможно продолжение или коронавируса, или нового штампа гриппа. Важно, чтобы до этого времени власть очень хорошо подготовилась, а у украинцев вернулось доверие к отечественной медицине и врачам, которых так пренебрежительно дискредитировали.

– То есть в мае возможно значительное и быстрое ослабление распространения вируса?

– Думаю, что в мае карантинных мероприятий не будет. Эпидемия перейдет на уровень отдельных случаев. Возможно, не единичных, а десятков. Но точно это не будут сотни и тысячи. Летом тоже регистрируется и грипп, и аденовирусная инфекция. Просто это единичные случаи, а в осенне-зимний период уже идет массовость. Так же будет и с коронавирусом.

– Есть вероятность, что на осень вирус станет менее агрессивным?

– Он может стать менее агрессивным, а может стать и более агрессивным. Все зависит от того, как мы сможем организоваться. Или мы сами попробуем создать вакцину, или будем работать совместно с миром. Я еще в январе предлагал президенту отправить в Китай наших медиков-волонтеров на помощь, чтобы они набрались опыта и знаний. Не прислушались, зато теперь просим Китай помочь.

Надо работать на опережение и уже сейчас контактировать со США, Китаем, чтобы наши ученые работали вместе с ними над созданием вакцины. Не стоит топтаться на теме диагностики и коронавирусе, а думать о диагностике напряженности иммунитета к вирусу.

– Относительно тепла. Вирус фиксируют и в жарких странах.

– Дискуссия на эту тему продолжается. Но, например, в Австралии и в Иране, где температура воздуха составляет более 18 градусов, такой вспышки не наблюдается. Наукой это не назовешь, но тепло имеет определенный эффект в комплексе.

– Так же шла речь о том, что 80% больных перенесет вирус устойчиво, 15% понадобится кислород, а 5% – реанимация. Эти цифры сейчас соответствуют реальности?

– Почти у 20% инфицированных развивается тяжелый острый респираторный синдром, требующий реанимации. Из них может умереть и десятая часть, а может и половина. Это гипотетические цифры, не стоит на них завязываться. Лучше сосредоточиться на нашем единстве и дисциплинированности.

Лечение от коронавируса

– Почему лучшие врачи мира в самых развитых странах до сих пор не нашли эффективную схему лечения?

– Здесь не только вопрос в коронавирусе. Эффективных методов лечения нет ни к одной вирусной инфекции – то ли это грипп, то ли кишечные вирусы. Есть несколько препаратов для отдельных вирусов, а для других нет. Это связано с природой вируса, его особенностями и мутацией. Даже если найти препарат, уже через месяц он может не действовать на вирус.

Рано или поздно какое-то лечение будет. Есть определенные комбинации препаратов, которые работают. Правда, коронавирус коварный, потому фиксируют и повторные случаи заболевания. Теперь вопрос – вирус постоянно живет в крови, как при ВИЧ, или это ремиссия или рецидив? Ответа пока на это нет.

– Есть несколько версий относительно происхождения вируса, включая и ту, что его создали искусственно.

– Есть несколько теорий, в том числе и конспирологическая. Мол, вирус – искусственно синтезирован. Одни говорят, что это произошло в лаборатории Уханя, другие, что в США, потому что только у них есть культуры всех пяти типов коронавируса.

Есть факт, что коронавирус – мутировавший штамп, который преодолел межвидовой барьер. То есть если раньше он циркулировал только среди животных, то теперь начал передаваться от человека к человеку. Но это будут исследовать уже позже, сейчас надо быть очень осторожным и ответственным.

– Вполне вероятно, что коронавирус был в Украине еще в январе, но поскольку не было тестов, не было и подтверждений.

– Абсолютно не было возможности для диагностики. Чтобы вы понимали, у нас ежегодно от пневмонии умирает около 5 тысяч человек. В 2009 году после пандемии свиного гриппа, отдельно начали вести статистику по гриппозным пневмониям. Тогда было тысяча случаев, но мне кажется, эти цифры – пальцем в небо. Возможности диагностики – никакие. Из тех пяти тысяч пневмоний – 100 гриппозных. Бывают отдельные годы, когда это количество резко растет – в 2015-2016 году мы имели около 400 смертей. Тогда был новый штамп вируса гриппа, более агрессивный.

Что касается других вирусов гриппа, а их около 20, у нас вообще случаи не расшифровываются.

– Каких еще вирусов ждать человечеству в ближайшие лет 5-10?

– ВООЗ говорит, что глобальная угроза до 2030 года – это биологическая угроза. Ее называли вирус Х, который может забрать половину планеты. Возможно, это и есть коронавирус, возможно, какой-то другой. Но беда должна объединять людей, а не разъединяться. Тогда никакая биологическая угроза не будет страшной.

– Бывший министр здоровья Ульяна Супрун говорит: чтобы иметь высокую вероятность инфицирования, надо быть в контакте с человеком более 15 минут и ближе 2-х метров.

– Это просто наблюдение, которое не имеет под собой научных знаний. Вирус распространяется очень быстро. Мои друзья, которые работают в Германии, рассказывали историю, как к ним в больницу поступила пациентка с температурой и кашлем. Медсестра проводила процедуру отбора образца, врач стоял рядом на расстоянии одного метра. На следующий день у врача температура 40 и подтверждается коронавирус, а медсестра здорова.

Учитывая все пути передачи вируса – меры безопасности должны быть беспрецедентными.

– То есть в зоне риска все – от детей и до пожилых людей?

– В зоне риска все, вопрос только в степени этого риска. Пожилые люди в зоне наибольшего риска. Это связано с физиологическими особенностями их организма. Он стареет и менее способен бороться с любой болезнью, не только с инфекционной. В значительно меньшей зоне риска дети.

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