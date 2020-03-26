На Черниговщине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Борзнянском районе Черниговской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

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В частности, мужчину с признаками вирусной пневмонии госпитализировали в местную больницу. В то же время экспресс-тест показал положительный результат на наличие COVID-19, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской ОГА.

"Пациент помещен в отдельный бокс инфекционного отделения Борзнянской ЦРБ. Находится под постоянным наблюдением врачей, которые действуют в соответствии с протоколами Минздрава", – говорится в сообщении.

На Черниговщине первый пациент с коронавирусом

В ОГА заверили, что больница обеспечена необходимым количеством средств защиты врачей и средствами для дезинфекции. А для подтверждения или опровержения диагноза материалы были направлены на ПЦР-тестирование в референс-лабораторию. Результаты будут сообщены позже.

Также отмечается, что в настоящее время устанавливаются контакты больного для помещения их на 14-дневную самоизоляцию.

"В области в режиме 24/7 работает Черниговская ОГА, все службы, которые отвечают за жизнь и здоровье граждан. В 15 инфекционных отделениях имеются 200 коек, работают 32 врача-инфекциониста и 160 средних медицинских работников. Другие отделения центральных районных больниц, кроме инфекционных, будут дополнительно разворачиваться в случае необходимости. Также в больницах области имеются аппараты ИВЛ – 136, наркозно-дыхательные аппараты – 71", – перечислил готовность области к борьбе с коронавирусом председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

Он обратился к жителям с требованием соблюдать карантин и простые правила гигиены. А также пользоваться только официальными источниками информации о наличии на Черниговщине случаев заражения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на 10:00 четверга, 26 марта, были 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 43 новых случая.

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