Коронавирус внесли в список профессиональных заболеваний: что это означает

Кабинет министров внес коронавирус в список профессиональных заболеваний медицинских работников.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Как отмечается в пояснительной записке, постановление призвано защитить медицинских и других работников, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID-19 среди людей, вследствие чего они могут получить профессиональное заболевание.

Инициативу согласовали с Госслужбой по охране труда, министерством социальной политики, финансов и здравоохранения. Минздрав должен в двухнедельный срок определить перечень должностей медицинских и других работников, которые заняты на работах по ликвидации COVID-19.

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, медикам уже перечислили премии за март, введенные за усиленную борьбу с коронавирусом.

Также их решили официально освободить от уплаты всех налогов и сборов на период борьбы с эпидемией.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!