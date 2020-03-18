Во вторник, 17 марта, четыре пациента с подозрением на коронавирус были госпитализированы в Винницкой области.
Об этом сообщила заместитель директора Департамента охраны здоровья Винницкой ОГА Надежда Марусяк (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По ее словам, пациенты находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением.
В Винницкой области заподозрили COVID-19
Украинская правда
"Имеем четыре новых подозрения на коронавирус. Это лица, прибывшие с эпидемической территории. Пациенты находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное. Определены контактные лица, которые самоизолированы и находятся под постоянным медико-санитарным надзором", — отметила Марусяк.
По ее данным, по состоянию на 17 марта в Винницкой области снято два подозрения на COVID-19. Ранее этим пациентам было диагностировано наличие вирусов гриппа "А".
Как сообщал OBOZREVATEL, число выявленных случаев инфицирования в Украине 17 марта увеличилось до 14 человек (в Черновицкой области — 10, в Житомирской — 1, в Киевской области — 1, в Киеве — 2). Два из этих случаев — летальные.
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