В Украине наметилась позитивная тенденция с коронавирусом: врач подметила оптимистичную деталь

Тот факт, что лаборатории в Украине не перегружены тестированием на коронавирус, является хорошим знаком, ведь это свидетельствует о небольшом росте инфицированных.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала украинский инфекционист Алла Мироненко, комментируя недавнее заявление главного санитарного врача Виктора Ляшко.

"Ляшко недавно сказал, что наши лаборатории недогружены образцами на вирус. Это значит, что больных не так уж и много это уже очень хороший знак. Дай Бог, чтобы так было. Если иссякнет "ресурс" работников, которые въехали в Украину за последние недели, и все будут соблюдать гигиену рук, дистанции, а в помещении надевать маску, думаю, нам удастся сдержать вирус", – заверила врач.

Коронавирус в Украине Дело.юа

Однако по ее словам, она бы не советовала носить маски на улице, где циркулирует свежий воздух.

"Маски нужно носить в помещении, где есть риск дышать как бы одним воздухом. Кроме того, в первую очередь вирус передается через руки, а не через воздух. Это уже доказано многочисленными экспериментами ВООЗ. За руками все время нужно следить и начать научиться контролировать их, чтобы не касаться ими лица и уменьшить риск инфицирования", – напомнила Мироненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Мироненко не исключила ослабление карантина с 24 апреля, если количество больных на коронавирус в Украине начнет спадать.

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