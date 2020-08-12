Коронавирус в Украине ударит с новой силой, смертей и больных станет больше: прогноз НАН по регионам

Эпидемия коронавируса в Украине продолжает развиваться достаточно быстрыми темпами. Количество новых инфицированных до следуюющего вторника, 18 августа, будет колебаться в пределах 1300-1800, при среднем значении 1540 случаев. При этом в сутки возможны 26-34 смерти. Для сравнения, на прошлой неделе эти цифры были ниже – 1092-1680 и 18-22 смертей.

Такой прогноз рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, дал OBOZREVATEL вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний.

Согласно данным прогноза, количество новых выздоровевших составляет около 600 человек в день, однако вместе с тем продолжает расти число новых активных инфицированных. Среднее число за прошедшую неделю составляет 1270 новых случаев и 26,5 новых смертей в день. Это на 7 больше, чем неделю назад. Больше всего больных будет на Львовщине, Ивано-Франковщине, Одесщине, Харьковщине и в Киеве.

Прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине

Прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине

"Со середины июня в Украине была устойчивая тенденция к снижению, а уже через месяц она изменилась на противоположную. Статистика по стране за последнюю неделю демонстрирует устойчивый рост, хотя среднее значение количества новых инфекций оказалось немного ниже, чем мы ожидали. Среди регионов с высоким уровнем пораженности самые быстрые темпы распространения эпидемии в Харьковской и Одесской областях", – подытожил Загородний.

С подробным прогнозом НАН о ходе эпидемии коронавируса в Украине можно ознакомиться здесь.