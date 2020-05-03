Главная Новости
3 мая • обновлено в 22:45
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Коронавирус в Киево-Печерской лавре: опубликованы свежие данные о больных монахах

8.9т
Читать материал на украинском

По состоянию на 3 мая 68 человек братии Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры заболели коронавирусом COVID-19.

Об этом рассказал митрополит Павел, передает пресс-служба Украинской Православной Церкви. По его словам, почти все из них находятся на самоизоляции, двое – в больнице.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"В Святой обители из более 200 человек братии, заболело 68. У 19 людей не подтвердился диагноз, был отрицательный результат, 28 человек имели положительный результат теста, 25 человек были в больнице. В настоящее время два человека находятся в больнице, а остальные на самоизоляции", – отметил он.

Киево-Печерская Лавра. Иллюстрация

Киево-Печерская Лавра. Иллюстрация

Он также добавил, что "сегодня в Святой Лавре исполняется все по предписанию врачей, которым мы очень благодарны за их труд, за то, что они не только спасают монахов, но пытаются помочь, идут навстречу каждому человеку".

"Я сам находился в больнице и видел их тяжелый труд, труд, который мы часто оцениваем, и мы, дорогие братья и сестры, должны сплотиться в том, чтобы поблагодарить Бога и врачам, которые жертвенно служат и отдают свою жизнь за нас", - подчеркнул иерарх УПЦ.

Напомним, из-за сознательного игнорирования карантина братией контролируемой УПЦ МП Киево-Печерской лавры, главная православная святыня Украины превратилась в настоящий эпицентр эпидемии коронавируса в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, у священнослужителя Тернопольской епархии УПЦ МП, настоятеля храма в с. Большой Кунинец Збаражского района, отца Александра Марцинюка, который "подрабатывает" в Почаевской Успенской лавре, обнаружили коронавирус COVID-19.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
Тег
Киево-Печерская лавра
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
51
13
Смешно
8
Интересно
3
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Капительман Юлий
Капительман Юлий
Молимся за здравие заболевшей братии. Спаси Господь.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Гундяевской секты редеют ряды...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Перепил Недо
Перепил Недо
Мало!.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги