Как Новые Санжары возненавидели СМИ: репортаж OBOZREVATEL из центра событий

Всего за сутки Новые Санжары превратились из курортного поселка в эпицентр ненависти и предрассудков. Местных клеймят за то, что те не смогли перебороть эгоизм и с достоинством встретить эвакуированных из Китая украинцев. Сами местные жители уверены: они стали жертвами однобоких журналистских сюжетов, бездействия власти и двух десятков выпивших земляков.

О том, что на самом деле произошло в Новых Санжарах – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Нас превратили в монстров!"

В единственном ресторане в Новых Санжарах сидят два седовласых мужчины. "Вы ж говорили, что не будете пить сегодня?", – подшучивает официантка. "Но я ж собственник не только ресторана, но и своего слова. Дал и взял", – парирует мужчина.

Это местная элита. Бывший народный депутат, он же экс-местный глава, а вместе с ним и его друг – предприниматель. Напротив столика монитор – вещает Илья Кива. "В кого превратились наши люди?", – возмущается депутат в эфире любимого телеканала. Он комментирует события вокруг эвакуированных из Китая украинцев.

"Ото придурок! Ты слышал, что он говорит?", – вырывается из уст статного гостя. За последние сутки небольшой курортный поселок оказался в эпицентре коронавирусных событий. Сюда съехались журналисты со всех центральных телеканалов, сотни полицейских. Приехал даже премьер, а в санаторий с эвакуированными поселилась министр здравоохранения.

"Встреча" автобуса "из Китая" – главная тема для обсуждений. Вчера местные активно давали комментарии журналистам, а сегодня, посмотрев выпуски новостей, винят их в том, что поселок опозорили. В новости попали самые яркие секунды – потасовки с полицией, разбитое окно автобуса, крики и ругань. Еще два десятка хулиганов и выпивший "активист". А молчаливое большинство оказалось не услышанным.

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"Из нас просто сделали монстров! На всю страну опозорили", – возмущается Вера Васильевна. Женщина 20 лет проработала газовщиком – проверяла счетчики. Знает по фамилии чуть ли не каждого односельчанина. Она вместе с соседями провела вечер, блокируя въезд автобуса.

"Журналисты подходят и спрашивают, а если бы это ваших детей привезли. А я отвечаю, у меня есть дети, они тут живут. И внуки. Почему к нам, в центр поселили? Хотели и в другие города, там устроили протесты и туда не повезли. Почему не отправили в Хонку Януковича? Там отличное же место, рядом нет людей. Пусть бы наши из Китая там отдохнули, тем более и иностранцы среди них есть. Две недели бы там провели. Почему к нам?", – говорит Вера Васильевна.

"Почему к нам?", – самый распространенный аргумент среди протестующих. Винят во всем власть: и местную, и центральную. Информации в поселке нет. Интернетом пользуется молодежь, а пенсионеры смотрят телевизор. Несколько месяцев назад спутниковый сигнал украинские телеканалы заблокировали, за них нужно платить. А вот "Рен-Тв", "Первый канал", "Россия-1" доступные и бесплатные.

"Мне дочь купила телефон и с этим интернетом. Зашла несколько раз, и все деньги съелись. Я вот теперь не пользуюсь. Дети показывают новости по интернету, а так у нас у всех российские телеканалы", – возмущается Вера Васильевна.

Распространить информацию могла бы местная власть, но и они узнали о приезде эвакуированных только накануне. Сотрудников санатория МВД отправили по домам и начали готовить помещение. Готовили до последней минуты. Раньше здесь отдыхали в основном пенсионеры, ветераны и силовики в отставке. Лечили желудки и дышали свежим воздухом. Особых условий здесь нет и никогда не было.

"У меня сосед – заместитель главы сельсовета. Я к нему пришла и говорю: Вадик, там люди собираются! Иди, расскажи, сделай что-то! А он дома отсиделся. Попряталась наша власть! А нам что делать? Ну, кто-то неадекватный кинул камень, подрались. А теперь нас всех делают алкоголиками и монстрами!", – добавляет Вера Васильевна.

Несколько буйных и тысячи зевак

Вокруг санатория наматывает круги парень в "правильном" респираторе. Со специальной прищепкой на носу и отметкой "сделано по ГОСТУ". Он знает о коронавирусе все, что можно прочитать в интернете: и версии о длительности инкубационного периода, и способы передачи "заразы", и даже невероятные домыслы о его происхождении.

Парень в респираторе – один из активных участников протеста. Уже несколько дней он не приветствует друзей и знакомых рукопожатием, а вместо "как дела?" спрашивает "где твоя защита?". "Уже есть версии, что инкубационный период может длиться и до 40 дней. Зафиксирован случай, когда…", – начинает вещать местный. Новоиспеченный "вирусолог" вооружен до зубов. Он уверен: в его дом пришла страшная инфекция и еще немного, и кадры из Уханя повторятся и в родных Новых Санжарах.

Сочувствуют приезжим из Китая все. Во всяком случае, на словах. Одни боятся за свой бизнес. В санаторий туристы приезжают круглый год. На них завязаны местные предприятия. Работы нет. Другие не понимают, кого к ним вообще привезли: больных коронавирусом, китайцев, украинцев? Никто никому и ничего не объяснял. Ни местная власть, ни центральная.

Те, у кого "ловят" украинские каналы, уже несколько недель слушают о страшном заболевании, против которого нет вакцины и от которого умирают. А еще слышали, что в других городах вышли на протесты и туда никого не привезли.

"У нас мирный поселок. Я по улице ночью могу ходить без страха. У нас только пьяные драки и то очень редко. Но да, было несколько пьяных и буйных. Ну а что, где не бывает пьяных?", – говорит один из местных.

Что удивительно, с митингующими соглашаются даже силовики, которые еще недавно пострадали от хулиганов. В нескольких десятков метров от санатория правоохранители разожгли мангал. На столике рядом с речкой – селедка под шубой, нарезанная колбаса и чай из термоса. Справа стоят люди в форме – младшие по званию. Слева у столика – в гражданском – руководство.

Мужчина в дутой куртке и меховой шапке сперва отказывается разговаривать, а потом сразу же задает вопрос: "ну а если бы к вам приехали, вы бы что делали? Вот прям по соседству. Есть санатории в лесу. Зачем везти сюда? Это правильное решение? А люди – ну ты же видишь: все спокойно. Сам посмотри, вышли же местные с метлами и убрали шины вчерашние. Где такое бывает?", – рассказывает правоохранитель. Он, в отличие от здешних жителей, говорит по-русски.

OBOZREVATEL обратился за комментариями в органы местной власти. Как рассказала глава Санжарского сельского совета Коба Инна Александровна, она узнала о планах перевезти людей из Уханя лишь со СМИ. Местные власти же никто не предупредил. "Как только узнала об этом, сразу перезвонила главному врачу районной больницы, руководителю департамента здравоохранения – никто не в курсе. В 10 утра уже люди начали собираться возле санатория. Они были в шоке, не знали, что им попросту делать", – подчеркнула Коба.

В Санжарской районной государственной администрации от комментариев отказались.

Зеркало украинского общества: главные выводы

Первый. Президент Владимир Зеленский, Кабинет министров Алексея Гончарука и местные чиновники не подготовили жителей Санжаров к приезду “беженцев” из Уханя. Это факт и об этом нужно говорить прямо. Команда Зе не удосужилась пообщаться с полтавчанами и поставить их в известность о грядущих планах.

Вина местных властей если и есть, то она прямо исходит от бездействия правительства. Никто из топ-чиновников не посчитал нужным приехать за несколько дней до эвакуации к людям и предупредить о гостях.

Второй. Выбор населенного пункта никто не объяснил. От санатория МВД до ближайшего жилого дома – несколько десятков метров. Комплекс находится в 10 минутах ходьбы от центра города и никак не подготовлен к таким спецоперациям.

Это отчетливо видно на съемках самих постояльцев санатория. Старые двери, мебель, отсутствие защищенных окон или другого специального оборудования. Слабо подготовленный персонал и не проработанная инфраструктура.

Третий. Сами жители Санжаров, как и других городов Украины – подвержены манипуляциям, слухам и не готовы адекватно воспринимать информацию. Мы не оправдываем особо радикальных протестующих, которые с яростью забрасывали автобусы с прибывшими украинцами камнями.

И вот еще – немного об алкоголе. Первые слухи о поездке в Санжары “беженцев” из Китая появились лишь в 9-10 часов утра. В это время десятки жителей собрались у местного мемориала жертвам Революции Достоинства. Узнав о грядущем приезде гостей, несколько десятков жителей были напуганы и находились в состоянии алкогольного опьянения. Это, к слову, еще один важный фактор в скандальных событиях.

“Да, действительно, было несколько десятков человек, которые после церемонии почтения памяти перебрали алкоголя. Позже именно эти люди и пытались особо радикальным способом противостоять полиции и приезду колонны из Харькова. А там уже пошло и поехало Я их не оправдываю, местные жители тоже. Этот факт, не буду его отрицать. Но таких людей было немного”, – рассказал OBOZREVATEL источник среди местных властей.

При этом, как сообщают правоохранители – в Новых Санжарах задержали 24 митингующих, открыто два уголовных дела.

"Да, были люди на машинах с номерами из других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 не были местными, сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение", – сказал спикер Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев .

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