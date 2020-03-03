Коронавирус в Черновцах: местные жители устроили бунт под домом больного. Фото и видео

Под домом первого в Украине пациента из Черновцов, у которого диагностировали китайский коронавирус COVID-19, начался бунт жителей.

Соответствующие фото и видео опубликованы в местном Телеграмм-канале (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Из-за коронавируса в Черновцах устроили бунт promin.cv.ua

Из-за коронавируса в Черновцах устроили бунт promin.cv.ua

Отмечается, что протестующие собрались на улице Русская, 267, у подъезда. "Люди кричат, возмущаются, перекрывают дорогу!" – сказано в сообщении.

По данным Телеграмм-канала, жители утверждают, что жена инфицированного украинца до сих пор находится дома.

Женщина находится в квартире в самоизоляциии, температуры она не имеет, как и других признаков заболевания. У нее будут брать мазки и отправлять на исследование, сообщили ранее на брифинге в Черновицкой ОГА.

Напомним, это уже не первая акция протеста в Украине из-за коронавируса.

Как писал OBOZREVATEL, недавно глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что коронавирус Covid-2019, вспышка которого произошла в Китае, является не гриппом, а отдельной и более опасной болезнью.

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