Коронавирус в Черновцах: местные жители устроили бунт под домом больного. Фото и видео

Под домом первого в Украине пациента из Черновцов, у которого диагностировали китайский коронавирус COVID-19, начался бунт жителей.
Соответствующие фото и видео опубликованы в местном Телеграмм-канале (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).
Из-за коронавируса в Черновцах устроили бунт
promin.cv.ua
Из-за коронавируса в Черновцах устроили бунт
promin.cv.ua
Отмечается, что протестующие собрались на улице Русская, 267, у подъезда. "Люди кричат, возмущаются, перекрывают дорогу!" – сказано в сообщении.
По данным Телеграмм-канала, жители утверждают, что жена инфицированного украинца до сих пор находится дома.
Женщина находится в квартире в самоизоляциии, температуры она не имеет, как и других признаков заболевания. У нее будут брать мазки и отправлять на исследование, сообщили ранее на брифинге в Черновицкой ОГА.
Напомним, это уже не первая акция протеста в Украине из-за коронавируса.
20 февраля Украина провела эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19. Пока все они здоровы – на борт самолет взяли только людей без симптомов заболевания, 73 украинцев и иностранцев.
После возвращения из Китая все они должны пройти 14-дневную обсервацию (изоляцию с соблюдением необходимых противоэпидемических мер). Однако власти не стали разглашать, где именно разместят людей. Это спровоцировало ряд акций протеста в разных регионах страны.
В итоге эвакуированных привезли в санаторий Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Но местные жители устроили своим соотечественникам "горячий прием": заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями.
Сами местные говорят, что стали жертвами однобоких журналистских сюжетов, бездействия власти и двух десятков выпивших земляков.
ООН осудила действия протестующих. "Сейчас – время фактов, а не страха, время рациональности, а не слухов. Это время солидарности, а не клейма", – подчеркнули в организации.
Как писал OBOZREVATEL, недавно глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что коронавирус Covid-2019, вспышка которого произошла в Китае, является не гриппом, а отдельной и более опасной болезнью.
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