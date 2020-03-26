Житель Бердичева (Житомирская область), который заболел коронавирусом, контактировал со многими врачами до того, как у него обнаружили инфекцию.

Как выяснил OBOZREVATEL, мужчина 1972 года рождения поступил в местную больницу в начале недели с высокой температурой и кашлем.

Ему сделали экспресс-тест, который дал отрицательный результат [отсутствие вируса]. Однако лабораторный тест, который сделали в Житомире, подтвердил у него COVID-19.

Пациента перевели в инфекционное отделение, однако до того, как стало известно об инфицировании, мужчина контактировал минимум с 11 сотрудниками больницы.

Также известно, что он занимался частными перевозками, регулярно ездил в Киев. Всех, с кем контактировал мужчина, еще предстоит установить.

Коронавирус впервые подтвердили в Бердичеве

Как писал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждены 156 случаев COVID-19. Умерли пять человек и лишь один вылечился.

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